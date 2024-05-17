微星推出 PAG FORGE M100L“战斧 Mini”M-ATX 机箱

IT之家 5 月 17 日消息，微星近日在电商平台推出了 PAG FORGE M100L“战斧 Mini”机箱，该侧透机箱兼容 M-ATX 与 ITX 主板，定价 235 元。

PAG FORGE M100L 机箱三围尺寸 485x270x525mm，提供五槽 PCIe IO 面板，兼容 400mm 长显卡、165mm 高 CPU 散热器和 200mm 长电源。

存储方面，该机箱电源仓部分提供了 1 个 3.5 英寸硬盘位、1 个 3.5/2.5 英寸兼容硬盘位，主板背后还有一个 2.5 英寸硬盘位。

IT之家整理 PAG FORGE M100L 机箱风扇、水冷兼容性如下：

前部：支持 3 个 120mm 风扇或 2 个 140mm 风扇，兼容 240 冷排；

顶部：支持 3 个 120mm 风扇或 2 个 140mm 风扇，兼容 360 冷排；

电源仓上方：支持 3 个 120mm 风扇；

尾部：支持 1 个 120mm 风扇，兼容 120 冷排；

主板右侧：支持 2 个 120mm 风扇。

该机箱在右侧板风扇位处设有散热孔，顶部和底部安装有防尘网。

PAG FORGE M100L 机箱的前置 IO 面板设在顶部右前，微星为其提供了 1 个 USB 3.0 接口，2 个 USB 接口和一入一出两个 3.5mm 音频接口。

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