何小鹏确认 520 AI Day 发布会将带来全新 OTA，有望支持端到端大模型

IT之家 5 月 18 日消息，小鹏汽车 AI Day 活动此前官宣定档 5 月 20 日，智驾 / 泊车 / 语音助手有望迎来升级。今日，小鹏汽车创始人何小鹏预热发布会部分内容。

何小鹏透露，自己每天上下班都会用的功能「AI 代驾」，可以实现一键上班、一键回家，虽然现在还不能停车位到停车位，但是不远了。

此外，何小鹏在视频中表示：“希望未来 12 个月内，小鹏汽车的 AI 代驾能力和自动驾驶能力大概有 10 倍以上的提高，而不是 10%。”

视频的最后，何小鹏预热了 5 月 20 日部分内容，他表示：“这是一个第一次把端到端大模型在中国落地的 OTA，这是我们把小 P 变成大模型的 OTA，从这一次开始我们会有巨大的变化。我们会在 520 AI Day 跟大家带来全新的小鹏的 OTA。”

根据IT之家此前报道，小鹏汽车从 5 月 14 日起连续公布了 3 张预热海报。据悉，此次将亮相的智驾技术号称拥有“会思考”的“真 AI”，与使用“小抄”的假 AI 有所不同；泊车技术则有望实现用户下车完成泊车操作且免遥控；语音助手更是号称“懂开车、懂百科更懂你”，与只能听指令的其他车载语音形成差异。

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