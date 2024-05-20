长城董事长魏建军痛批哈弗 H6 营销：完全没有用户思维，不知用户关注什么

IT之家 5 月 20 日消息，长城汽车股份有限公司 CGO（多指首席增长官，Chief Growth Officer）李瑞峰今日发文披露，今天魏总（长城汽车董事长魏建军）再次痛批哈弗 H6 的营销工作，并直指团队“完全不懂营销”，完全没有用户思维，用户关注什么全然不知。

魏建军直言，“干了这么多年，如果还是老一套，花钱就是浪费，结局就是白干！”

李瑞峰谈到了近期魏建军“身先士卒”“成为大 IP”的现象。李瑞峰认为，魏建军“其实有很清晰的思路”，他在给整个企业“打样”，“他已经走进互联网，但剩下的高管、团队还只在岸上旁观？他是在逼着整个企业转变。但说实话，团队没有跟上。”

李瑞峰表示，长城公司已经在全面互联网化，自己作为营销带头人必须以身作则、自上而下。“我也感觉到，如果我改变不了，就会成为营销组织发展最大的阻碍。作为长城汽车首席用户增长官，变革必须从我开始。”

综合IT之家此前报道，4 月份曾有国内媒体称，长城汽车正在进行新一轮组织调整，中台数量扩充到八个，今年年初增加新媒体直播运营中台，最近又新增商品管理中台。整个长城汽车中台由长城汽车首席增长官李瑞峰领导，后者直接向长城汽车董事长魏建军汇报。

4 月 15 日，魏建军进行了一小时的直播 NOA 测试。魏建军在直播的最后总结道，“我们长城确实有一个传统，以前都是光干不说，没有运用好互联网和媒体。”数日之后魏建军还与雷军直播连线，并表示“长城汽车自身就很真实，不会掩盖问题”。

去年 8 月，哈弗 H6 的全球累计销量突破 400 万。该车最早可追溯至 2011 年，至今已经历经三代，曾一度连续数十个月拿下国内 SUV 单月销冠。今年，这款“神车”预计将迎来换代，外观、配置等方面都会迎来升级。





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