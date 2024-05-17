马斯克 560 亿巨额薪酬方案遇阻力，特斯拉最大散户强力反对

IT之家 5 月 17 日消息，特斯拉最大的个人散户股东继续反对埃隆・马斯克（Elon Musk）的 560 亿美元薪酬方案，这是即将召开的股东大会的主要议题之一。

KoGuan Leo 多年来一直是特斯拉最大的股东之一，也是该公司最大的散户投资者，持有超过 2700 万股股票。最近，他对马斯克的领导表示不满，并反对可能通过的薪酬方案。

2018 年，股东投票批准了一项巨额薪酬方案，该方案将奖励马斯克数十亿美元，以达到特定的增长和股票目标。马斯克达成了这些目标，因此应获得 560 亿美元（IT之家备注：当前约 4043.2 亿元人民币）的奖励。

然而，一位小股东起诉了特斯拉和马斯克，最终特拉华州的一名法官作出了有利于原告的裁决，否决了该薪酬计划。特斯拉正竭尽全力让股东再次批准该薪酬计划，但遭到了 Leo 的反对。

Leo 今日在社交媒体上再次发帖，显示他投票反对马斯克的薪酬方案，以及其他一些议题。Leo 还投票反对延长詹姆斯・默多克和埃隆・马斯克的哥哥金巴尔・马斯克在特斯拉董事会的任期，并对其他提议投了反对票。

Leo 将一些马斯克的支持者称为“无脑的傻瓜”，这引发了许多人对他的言论进行反击。Leo 庞大的特斯拉持股量给他带来了巨大的影响力，这让其他普遍支持马斯克的股东对此感到不安。

Leo 花了 35 亿美元购买了他所说的特斯拉 0.8% 的股份，他认为特斯拉应该换个领导人了。马斯克因收购推特（现名为 X）而受到一些投资者的批评，他们认为这分散了他对特斯拉的关注。

另一方面，特斯拉正在尽一切努力让马斯克获得他的薪酬方案。马斯克此前表示，如果他没有获得更多权力，他可能会寻求公司以外的其他机会。

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