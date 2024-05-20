天钡推出 NAS 型迷你主机 WTR Pro：英特尔 N100，准系统 1399 元

IT之家 5 月 20 日消息，天钡今日上架了 NAS 型迷你电脑主机 WTR Pro，其提供了 4 个便插式硬盘位，整机采用金属机身，配备双 2.5G 网口，无内存硬盘的准系统机型售价 1399 元。

IT之家提醒：目前该产品处于支付定金阶段，6 月 18 日开放支付尾款。





其内置了英特尔 N100 处理器，4 核心 4 线程最大睿频频率 3.4GHz，支持单条 32G 3200MHz 的 DDR4 内存、M.2 2280 NVME 硬盘。同时，其支持三屏 4K 60Hz 连接，配备 HDMI、DP、全功能 Type-C 接口。

其内置 12cm 静音风扇，内部采用贯穿式结构，底部为抽风进风设计，支持 CPU 涡轮式散热。此外，这款主机支持放置 4 个 22T 机械硬盘及一个 2T 固态硬盘，可通过硬盘柜、U 盘等设备实现外部存储扩容。

其他接口方面，其配备了一个音频接口、两个 USB 2.0 接口、两个 USB 3.0 接口。

详细产品参数见下图：

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