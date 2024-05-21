微软新款 Surface Laptop / Pro 上手

IT之家 5 月 21 日消息，微软公司于北京时间今天凌晨 1 点举办的 Build 开发者前瞻大会上，宣布了全新的“Copilot + PC”概念，并推出了全新的 Surface Laptop 和 Surface Pro。会后，不少媒体已经到体验区，带来了上述两款产品的上手，IT之家附上相关上手图片和视频如下：

新 Surface Laptop

科技媒体 The Verge 上手了蓝色和粉色版 13.8 英寸 Surface Laptop，并体验了微软最新引入的 Recall 功能。该功能可以搜索用户此前的交互记录，包括电子邮件、网站还是幻灯片等等。

Surface Laptop 6 的基本配置为 16GB 内存、512GB SSD 和 Snapdragon X Plus 处理器，最高可配置为 Snapdragon X Elite 处理器、64GB 内存和 1TB SSD。它将于 6 月 18 日上市，起价为 999.99 美元（13.8 英寸）或 1199.99 美元（15 英寸）。

新款 Surface Pro

新款 Surface Pro 配备了 13 英寸显示屏、最高 64GB 内存、以及 Copilot 键、改进的键盘附件以及支持 5G 的选项。

新款 Pro 还可选配 OLED 屏幕、"史上最好的 Surface 摄像头"、Wi-Fi 7 支持以及名为 Surface Pro Flex 的新键盘附件。它有四种颜色，包括一种非常漂亮的蓝色。

微软 Build 2024 开发者大会专题

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