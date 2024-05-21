微软最强 Surface Laptop 登场：性能快 86%、13.8/15 英寸可选、配骁龙 X Elite / Plus 芯片

IT之家 5 月 21 日消息，微软在今天凌晨 1 点举办的 Build 开发者前瞻大会中，发布了全新的 Surface Laptop，采用高通骁龙 X Elite 芯片，也是市面上首批 Copilot+ PC 之一。

这是有史以来第一款采用最新设计的 Surface Laptop，收窄屏幕边框，改进触摸板和其它细节，看起来更加圆润。IT之家附上相关信息如下：

微软“最强 Laptop”

微软在发布会上只是称呼其为“Surface Laptop”，演示者 Ostrum 表示：“这是我们有史以来最强大的 Laptop 笔记本电脑”。

新款 Surface Laptop 在设计方面也迎来了升级，新一代的 Surface 笔记本边框更薄，显示屏边角呈圆形，键盘面板也进行了更新，配备了由 Sensel 打造的更大的触觉触摸板。笔记本电脑的端口也进行了改进，包括一个 USB-A、两个 USB-C、一个音频插孔和 Surface Connect。

规格：

屏幕：13.8 英寸 / 15 英寸

处理器：高通骁龙 X Elite / X Plus

内存：16GB / 32GB

存储：256GB、512GB、1TB SSD

网络：Wi-Fi 7、蓝牙 5.3

颜色：铂金、蓝色、黑色、沙丘色

13.8 英寸和 15 英寸两种规格，4 种颜色

该设备仍有两种尺寸，即 13 英寸和 15 英寸屏幕。不过，与 Surface Laptop 5 相比，13 英寸机型的显示屏略有增大，从 13.5 英寸增至 13.8 英寸，这要归功于边框收窄，15 英寸机型仍为 15 英寸。

Adrienne Brewbaker 上台演示最新的 Surface Laptop，表示：“新款 Laptop 经过重新设计，线条时尚，边框纤薄。有 13.8 英寸和 15 英寸两种屏幕尺寸和四种新颜色可供选择”。

性能提升 86%

这款新笔记本电脑比上一代产品快 80% 以上 "。在台上，它说比 Surface Laptop 5 快达 86%。

续航超 MacBook Air，本地视频播放 22 小时

新款 Copilot Plus Surface Laptop 电脑的电池续航时间超过了 MacBook Air，本地视频播放长达 22 小时，还支持 Wi-Fi 7。

支持 HDR 和 Dolby Vision IQ

这款 Surface 笔记本电脑的显示屏采用 HDR 和 Dolby Vision IQ 技术。前置摄像头内置在边框中。触觉触摸板。

图像处理比 MacBook Air 更快

在这项图像处理任务中，Surface Laptop 的运行速度比 MacBook Air 更快。"它的运行速度几乎是 MacBook Air 的两倍，同时还能保持我的工作效率和电池续航时间"。

Adobe 全家桶可用

Adobe 的旗舰应用程序将在 Copilot Plus PC 上推出原生 ARM64 版本。Photoshop、Lightroom、Firefly 和 Express 现在都已可用。Illustrator 和 Premiere Pro 将于 6 月或稍后推出。

发售日期：

微软表示，新款 Surface Laptop 将于今天开始接受预订，预计下个月开始发货。该设备将预装 Windows 11 24H2 版本，但许多 Copilot+ AI 功能要等到今年晚些时候 24H2 开始广泛推广时才能使用。

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