新疆和田首次实现水稻无人机精量播种，二十分钟即可完成 20 余亩任务

IT之家 5 月 21 日消息，据“和田日报”公众号报道，新疆和田近日首次实现水稻无人机精量播种，仅需二十分钟即可完成 20 余亩水田播种任务，而此前人工撒种相应面积的水田“至少需要一天时间”。

和田市拉斯奎镇托万库勒来克村经济合作社无人机操作员阿卜杜凯尤木・艾力介绍，相关无人机一次能装 38 公斤种子，一亩地播种 19 公斤种子，起飞一次能播 2 亩左右，每天两架无人机作业，一天的作业量是 700 多亩左右。

据悉，和田位于塔里木盆地南部，得益于其丰富的水资源和独特的温暖型大陆性干旱气候，适宜水稻生长。土地资源十分丰富，且大部分土壤属于中性或微碱性，富含有机质和微量元素，相关土地肥沃程度对于水稻生长较为良好。

官方表示，今年和田市加快建设集中连片、高产稳产的高标准农田，大力推进新装备在农业领域广泛运用，能够有效提高水稻播种作业效率。

IT之家获悉，本年度和田地区计划种植水稻 7.5 万亩，截至目前已完成播种面积 2.62 万亩，预计 5 月底全部播种完毕。

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