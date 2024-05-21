玄派“玄智星・青锋”笔记本新增配置 5 月 31 日开售：R7 8845HS + 16G + 512G 售 3799 元

IT之家 5 月 21 日消息，玄派今天为“玄智星・青锋”笔记本推出“R7-8845HS + 16GB RAM + 512GB 存储空间”版本，该版本机型将于 5 月 31 日晚上 8:00 开售（IT之家注：目前暂未上架电商平台），首发价 3799 元。

性能方面，这款笔记本采用 8 核心 16 线程锐龙 7 8845HS 处理器，至高加速频率 5.1GHz，55W 性能释放。内置 780M 核显，配备 16GB DDR5 5600MHz RAM 及 512GB PCIe 4.0 SSD，搭载双风扇双铜管，支持 Fn+Q 三档调节散热模式。

屏幕方面，该笔记本配备 2560 x 1600 分辨率 165Hz 16 英寸显示屏，屏幕比例 16:10，覆盖 100% sRGB 高色域，亮度 500 尼特。

此外，该笔记本支持 WiFi 6E 无线技术，配备双高双低四扬声器及 83Wh 四芯锂电池。

接口方面，该笔记本配备 2 个 USB-C 3.2 Gen 2 接口、2 个 USB-A 3.1 Gen 1 接口、1 个 HDMI 2.0 接口、1 个 3.5mm 音频接口。

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