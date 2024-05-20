玄派 2 周年宠粉季官宣：优惠价 + 好礼相送，618 海量福利来袭

一年一度的 618 购物季就要到来，就在 5 月 20 日晚 08:00，专注于国风国潮的 PC 品牌玄派正式开启了 2 周年宠粉季，也是为大家送来了一波 618 充分福利。

具体来说，本次玄派 2 周年宠粉季活动时间是 2024 年 5 月 20 日晚 08:00~2024 年 6 月 18 日晚 08:00，主要福利如下：

福利一：玄派键盘免费 roll。有玄派产品的粉丝在自己任意自媒体平台分享玄派产品使用体验 + 对玄派 2 周年祝福视频 @官方玄派，满足阅读量即得奖。

福利二：活动期间，玄机星游戏本全系列购机晒单即返玄机星机械键盘及玄机星鼠标。

福利三：玄智星笔记本系列购机晒单返玄智星机械键盘，时间为 5.31 晚 08:00~12:00。

福利四：玄派侠氪、玄意星星空系列购机好评即返玄熊猫 PD98 潮流机械键盘。

除了上面这四项福利，玄派还为大家带来了三项特别的加磅福利，或者说重磅福利，具体如下：

第一项，玄意星星耀全系列活动期间，购机前 100 名购机好评返联名显卡坞。

第二项，活动期间参与小红书赢笔记本电脑、B站赢玄机星显示器活动。

第三项，100 元 e 卡（限 AMD 8000 系产品），鼠标等晒单超多好礼进行中。

关于活动的具体规则，大家可以在玄派官方店铺的说明中了解，或者咨询在线客服。

同时，在本次活动中，也有一些特别值得关注的产品，大家可以结合自己的需求优先考虑。

玄智星青锋笔记本

首先是玄智星青锋笔记本，这款笔记本搭载 AMD 锐龙 7 8845HS 处理器，4 纳米制程工艺，“Zen4”架构和 RDNA3 显卡架构。

同时玄智星青锋搭载 16 英寸 2560x1600 分辨率屏幕，支持 100% DCI-P3 色域，165Hz 刷新率，16:10 屏幕比例，拥有 16GB DDR5 内存和 512GB PCIe 4.0 SSD 存储，采用玄冰散热系统，全键位背光键盘加持。

这款笔记本活动期间售价 4199 元，5 月 20 日-30 日和 6 月 1 日一 18 日期间购机晒单送玄智星鼠标，5 月 31 日晚 08:00-12:00 购机晒单送玄智星键盘。

玄机星 2024 游戏本

接着这款玄机星 2024 游戏本也值得考虑，它同样搭载 AMD 锐龙 7 8845HS 处理器，同时配备 AMD Radeon RX 7600M XT 8G GDDR6 显存的显卡。屏幕为 2.5K 高刷电竞屏，支持 165Hz 高刷新率，100% sRGB 色域加持。

外观方面，玄机星 2024 游戏本拥有专属私模，金属机身，厚度为 21.9mm，机身重量则为 2.3kg，16 GB DDR5 内存，1TB PCIe 4.0 SSD，散热方面则拥有玄冰散热系统。

玄机星 2024 游戏本 5 月 20 日起活动期间售价为 5899 元，相较于日常价直降 100 元，同时购机晒单可送送玄机星键盘＋玄机星鼠标。

玄派侠氪笔记本

此外大家还可以考虑这款玄派侠氪笔记本，采用 13 代酷睿 i7-13700H 标压处理器，32GB LPDDR5 内存，1TB PCle4.0 SSD，还有 14 英寸 2.5K 分辨率屏幕，支持 120Hz 高刷新率，100% sRGB 色域。

外观方面，这款玄派侠氪笔记本拥有全金属纤薄机身，专属月影配色，机身重量仅为 4.15kg，玄冰散热系统加持，100W 氮化镓适配器带来快充功能。

玄派侠氪笔记本活动期间售价为 5999 元，购机晒单送玄熊猫 PD98 键盘风信子轴。

玄意星星耀笔记本

最后大家还可以考虑这款玄意星星耀笔记本，搭载 AMD 锐龙 7 8845HS 处理器，Radeon780M 核显，屏幕为 2.8K 120Hz 高刷屏，同时搭载 16GB DDR5 5600MHz 内存，1TB PCIe 4.0 SSD。

外观方面，玄意星星耀笔记采用金属机身，机身重量为 1.49kg，悬浮式转轴设计支持 180 开合角度，更灵活，更有玄冰散热系统加持。

玄意星星耀笔记本活动期间售价为 3999 元，相较于日常价直降 200 元，前 100 名送显卡坞（收货后好评 15 个工作日发货），100 名后送玄意星鼠标。

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