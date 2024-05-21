英国前首相鲍里斯・约翰逊体验特斯拉 FSD，称无人驾驶是未来

IT之家 5 月 21 日消息，英国前首相鲍里斯・约翰逊近日在美国洛杉矶街头进行了一次长达 45 分钟的特斯拉 FSD 测试驾驶后，表示他坚信无人驾驶汽车将成为未来的交通方式。这次测试驾驶过程中，他的妻子和孩子以及一位特斯拉员工一同乘车。

在《每日邮报》发表的一篇专栏文章中，约翰逊详细描述了他的这次体验。他写道：“我坐在驾驶座上，但没有碰方向盘，虽然我的脚靠近踏板，但我并没有使用它们。我的天哪，方向盘竟然自己在转动。这一开始感觉很诡异，就像看见幽灵在弹钢琴。现在，它在打转向灯、让路、在车流中穿梭，动作轻巧而准确，仿佛是一位真人司机在操作。我不禁惊叹，它的操作如此流畅，如此人性化。”

约翰逊还提到了一些他在驾驶过程中对安全的担忧，特别是在一些复杂的路口。不过他提到在比佛利山庄的一个五岔路口，汽车顺利地完成了左转，这让他感到非常放心。IT之家注意到，在整个驾驶过程中，约翰逊提到唯一一次“轻微的困惑”是车辆没有理解一位行人让车前进的手势。不过，特斯拉员工解释道，这种手势识别功能将很快实现。

特斯拉员工在谈到这次驾驶体验时表示：“这辆车已经很出色了，但这是它最差的状态，它还会呈指数级变得更好。”

约翰逊在谈及无人驾驶车辆时表示：“未来每个人都会这么做：在自动行驶的车辆中看书、打牌，或者只是小憩，车辆行驶得更快、更安静、污染更少 —— 而且更安全。”

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