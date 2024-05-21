妙手回春：收藏家成功修复被苹果“销毁”的 DTK Mac mini

IT之家 5 月 21 日消息，2020 年苹果曾向部分开发者提供搭载 A12Z Bionic 芯片的定制款 DTK Mac mini，用于开发适用于苹果自研芯片的 App。M1 Mac 正式推出后，苹果要求开发者归还 DTK Mac mini，并对这些机器进行了销毁处理。近日，一位名叫“dosdude1”的电子产品专家兼收藏家成功修复了一台报废的 DTK Mac mini。

“dosdude1” 在视频中展示了这台被退回苹果的 DTK Mac mini 的主板，据其所说，苹果在回收这些机器时，会通过切割主板的方式将其彻底损坏，以确保其无法再被使用。这些主板随后被送往中国进行回收，其中 NAND 闪存等部件也会被拆除。不过在销毁过程中，有人将一块主板保留了下来，最终流入 dosdude1 手中。

从外观和内部结构来看，DTK Mac mini 与 2018 款 Mac mini 几乎没有区别，唯一不同的是其使用的是 iPad 芯片而非英特尔处理器。dosdude1 在视频中展示了其维修逻辑板和焊接新 NAND 闪存的过程，经过一番努力，这台 DTK Mac mini 成功启动，但距离完全体仍有一步之遥。

尽管修复了主板，macOS 却无法完成激活过程。好在存在解决办法，在确认所有功能正常后，该收藏家将修复后的主板放回了 2018 款 Mac mini 的机身内。

据IT之家了解，由于签署了保密协议，受邀开发者在项目结束后必须归还 DTK。2021 年，苹果向开发者们返还了当初购买 DTK 所支付的 500 美元，并作为换购 M1 Mac 系列的抵扣券。

时至今日，拥有可正常工作的 DTK Mac mini 的意义更多在于收藏价值，而非日常使用。由于开发者已归还 DTK，苹果也早已停止为其提供软件更新。目前，DTK 可运行的最新 macOS 版本仅为 Big Sur 11.2.3。

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