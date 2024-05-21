谷歌 DeepMind 推出 AI 安全框架 Frontier Safety Framework，可检测优化降低大模型风险性

IT之家 5 月 21 日消息，谷歌 DeepMind 日前推出了一款名为“Frontier Safety Framework”的 AI 安全框架，主要用于检测 AI 模型的风险情况，号称能够主动识别“未来可能酿成重大风险的 AI 能力”，向研究人员指出相关模型“究竟在哪些层面可能会被黑客利用”。

据介绍，DeepMind 目前公布的 Frontier Safety Framework 1.0 版本主要包含三个关键组件，即“识别模型是否具备酿成重大风险的能力”，“预估模型会在什么阶段具备安全隐患”、“智能优化模型防止其酿成风险”。

▲ 图源 谷歌官方新闻稿

DeepMind 表示，该公司“一直在突破 AI 的边界”，所开发的模型已改变了他们对 AI 可能性的认知，虽然公司相信未来的 AI 技术将为社会带来宝贵的工具。但他们也意识到相关 AI 技术的风险性有可能对社会造成毁灭性的影响，因此他们正在逐步增强模型的安全性与可控性。

IT之家注意到，目前 DeepMind 仍在开发 Frontier Safety Framework，计划通过产业、学术及有关部门的合作来改善相关框架。

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