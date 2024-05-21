小鹏 MONA 首款汽车三季度上市交付，四季度交付全新 B 级纯电轿车

IT之家 5 月 21 日消息，小鹏汽车 CEO 何小鹏在第一季度财报电话会上表示，MONA 首款产品为紧凑型纯电轿车，将于 6 月份亮相，今年三季度正式上市并交付。

何小鹏称，该车是一款颜值爆表、并且拥有最高的智能、成本具备竞争力的产品。我相信它会成为 A 级纯电市场的冲击明星产品。此外，小鹏 XNGP 也会到这个价位段去。

何小鹏还表示，今年第四季度小鹏汽车还会交付一款小鹏品牌的 B 级纯电轿车车型，作为达成 25% 技术降本目标的首发车型。它是基于小鹏汽车最新技术规模降本的车型，期待它会成为下半年 B 级纯电市场的爆款。何小鹏预计，该 B 级新车加上 MONA 车型贡献的增量，将使小鹏汽车在今年四季度会实现月交付量同比大幅度增长。

此外，从今年第三季度起，小鹏汽车会开启三年内推出多款全新造型的一个强劲的产品周期，会覆盖 10 万到 40 万的价格带的主要细分市场。

IT之家此前报道，小鹏汽车今日发布 2024 年第一季度财报：营收 65.5 亿元，同比增长 62.3%；总交付 21821 台汽车，同比增长 19.7%；净亏 13.7 亿元，上年同期净亏 23.4 亿元，上一季度净亏损 13.5 亿元；毛利率 12.9%。

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