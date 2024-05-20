小鹏汽车发布 AI 泊车功能：比车身宽 30cm 的车位也能停，免遥控离车泊入

IT之家 5 月 20 日消息，在今晚的小鹏 AI 智驾发布会期间，小鹏汽车发布了号称全球首个量产的 AI 泊车功能，其适用于车身 + 30cm 的极窄车位，也可从极窄通道（宽 3.4m）泊入垂直车位。

此外，其支持自动收起后视镜、App 主动提醒迎宾出库，还可实现免遥控离车泊入、迎宾入库，可泊入车位速度 3 倍，泊车速度提升 50%，号称侧方位、断头位、刁钻车位“一把到位”。

除此之外，小鹏汽车也发布了 AI 代驾功能，可洞察用户选路偏好、学习用户驾驶风格，只需记忆 1 次就能学习成功，最多可记忆 10 条路线、每条覆盖 100 公里。此次发布的小鹏 AI 天玑系统将新增超 1000 项功能、超 5000 项体验优化，升级说明更将超过 13000 字。

小鹏内置的语音助手“小 P”也迎来升级，官方称可以洞察、推理用户需求。后续 OTA 更新方面，即日起小鹏汽车将为 X9 / G9 / P7i / G6 开启全量推送，小鹏 P7（IT之家注：老款）将于 Q3 开始公测、P5 / G3i / G3 将于明年 Q1 开始公测。新产品方面，小鹏 MONA 首车将于今年 6 月亮相。

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