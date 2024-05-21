从濒临倒闭到全球第三，英伟达发展的“贵人”：世嘉入交昭一郎

IT之家 5 月 21 日消息，《华尔街观察》今天发布博文，介绍了拯救英伟达的 84 岁老人--入交昭一郎。

在英伟达成为全球市值第三的巨头公司之前，该公司于 1996 年（成立仅 3 年）遇到了最大发展危机，公司濒临倒闭，而正是这位世嘉高管慷慨解囊，才力挽狂澜将英伟达从坟墓中拯救出来。

双方的关系源于 Sega Dreamcast，世嘉最初曾委托英伟达为其开发 GPU。虽然 Nvidia 在低功耗 GPU 方面的后续工作可能会帮助该公司生产出更省电的芯片，但这些低功耗图形处理器最终未能达到世嘉在 1998 年发布尖端 Dreamcast 之前所需的规格。

英伟达在研发上花费了大量的时间和金钱，却没有任何可接受的成果，这让 Nvidia 首席执行官黄仁勋（Jensen Huang）陷入了尴尬的境地。最后，他向世嘉坦白了没有他们所需的图形硬件的事实...... 但尽管如此，他仍然要求世嘉付款。

英伟达尽管为世嘉制作的 Dreamcast GPU 以失败告终，但当时担任世嘉美国公司的首席执行官入交昭一郎还是决定按照合同全额付款，最终向英伟达投资 500 万美元（IT之家备注：当前约 3620 万元人民币）。

虽然入交昭一郎最终从世嘉的高管职位上卸任（他曾短暂担任过整个公司的总裁，而不仅仅是美国分公司的总裁），但这笔投资随后以 1500 万美元的价格兑现，帮助世嘉在退出游戏机业务时保持了稳定。

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