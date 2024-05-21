占比 25%，消息称超微 SMCI 斩获英伟达巨额 GB200 服务器机柜订单

IT之家 5 月 21 日消息，超微计算机公司（Supermicro Computer）成功和英伟达签署巨额 GB200 服务器机柜订单，成功打入 Blackwell 人工智能 GPU 供应链，占总供应量的 25%，总量将达到 10000 台大关。

在人工智能热潮中，超微计算机公司（SMCI）曾在相当长的一段时间内占据市场头条。该公司不仅股价表现出色，同比增长 182%，而且还成功地与英伟达（NVIDIA）建立了合作关系，成为市场的焦点。

SMCI 专注于专为人工智能工作负载设计的高性能服务器和存储系统，在过去几个季度里，订单大量涌入。

IT之家从报道中获悉 SMCI 最近几周加大了备货力度，双鸿、尼得科超众、华泰、优群等供应链都从中分得一杯羹。

全球各大云端服务供应商（CSP）正加速测试 GB200 AI 服务器，量产端方面也没有闲着，以 SMCI 为首的上、下游供应链，近期得知 SMCI 明年 GB200 机柜出货量目标后，开始加速赶工备货，力拼能在下半年准时交货。

业界人士指出为了和鸿海、广达竞争，SMCI 近期开始加大对供应链催料的力度，甚至直接开出明确的出货量目标数字，就是要强化供应链信心，并且期盼供应链能提早备货，让明年搭载 GB200 的机柜能准时送到终端客户手上。

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