天钡 AG01 OCuLink 显卡坞开启预售：400W 电源、支持 TGX 热插拔，699 元

IT之家 5 月 21 日消息，天钡 AG01 OCuLink 显卡坞现已开启 99 元定金预售，6 月 18 日 0 点正式开售，到手价 699 元。

天钡 AG01 采用开放式金属机身设计、铝合金型材中框，三围 22.5 x 11 x 6cm，显卡不限长。

AG01 内置定制航嘉 400W 电源，可实现电源一线通，并附带集线设计。

官方推荐使用 RTX 4070 及 RX 7700XT 及以下型号的显卡，可兼容 250W 以下功耗的 AMD / 英特尔 / 英伟达显卡。

OCuLink 接口可提供 PCIe 4.0 x4 通道的 64Gbps 有效带宽，对于 2024 款联想 ThinkBook 14+ / 16+ 酷睿版笔记本电脑的 TGX 接口，该扩展坞可实现热插拔。

IT之家附产品参数如下：

天钡 AG01 OCuLink 显卡坞现已开启 99 元定金预售，6 月 18 日 0 点正式开售，到手价 699 元。

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