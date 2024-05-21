首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>电脑硬件

天钡 AG01 OCuLink 显卡坞开启预售：400W 电源、支持 TGX 热插拔，699 元

2024/5/21 22:54:44 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
评论：
感谢IT之家网友 MysticKing 的线索投递！

IT之家 5 月 21 日消息，天钡 AG01 OCuLink 显卡坞现已开启 99 元定金预售，6 月 18 日 0 点正式开售，到手价 699 元。

显卡坞主视觉

天钡 AG01 采用开放式金属机身设计、铝合金型材中框，三围 22.5 x 11 x 6cm，显卡不限长。

显卡坞多角度试图

AG01 内置定制航嘉 400W 电源，可实现电源一线通，并附带集线设计。

航嘉 400W 电源

官方推荐使用 RTX 4070 及 RX 7700XT 及以下型号的显卡，可兼容 250W 以下功耗的 AMD / 英特尔 / 英伟达显卡。

OCuLink 接口可提供 PCIe 4.0 x4 通道的 64Gbps 有效带宽，对于 2024 款联想 ThinkBook 14+ / 16+ 酷睿版笔记本电脑的 TGX 接口，该扩展坞可实现热插拔。

OCuLink 接口介绍

IT之家附产品参数如下：

产品参数

天钡 AG01 OCuLink 显卡坞现已开启 99 元定金预售，6 月 18 日 0 点正式开售，到手价 699 元。

京东天钡 AG01 OCuLink 显卡扩展坞 99 元定金预售，6 月 18 日 0:00 正式开售 699 元直达链接

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：天钡显卡坞OCuLink

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用