消息称 SE 正考虑将《王国之心 4》移植到任天堂 Switch 2 主机上

IT之家 5 月 22 日消息，《王国之心》官方宣布将于 6 月 13 日（IT之家注：部分地区是 14 日）登陆 Steam 平台，包括：

王国之心 HD 1.5+2.5 高清重制版合集

王国之心 HD 2.8 终章序曲

王国之心 III + Re Mind（DLC）

@MbKKssTBhz5 爆料称，Square Enix 正考虑将《王国之心 4》移植到任天堂的下一代游戏主机 Switch 2（未定名）上；《王国之心》系列未来将会与更多 IP 进行联动。

他透露，尽管《王国之心 4》目前只确认会登陆 PlayStation 和 Xbox 平台，但 Square Enix 也在探讨将整个《王国之心》系列作品引入任天堂新主机的可能性。

这或与该公司希望拓展游戏平台发行有关，特别是在《最终幻想 7：重生》独占 PlayStation 的销量表现不佳后。

据介绍，《王国之心 4》目前的开发代号为 "Quattro"，整体风格和之前的公开预告片有所不同。游戏中还将融入一些在线互动元素。此外，本月还计划开启移动端游戏《王国之心 Missing Link》的下一轮测试。

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