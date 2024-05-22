谷歌安卓 15 Beta 2.1 改善小部件功能：新增“添加按钮”、窗体预览可显示用户实际信息

IT之家 5 月 22 日消息，谷歌在最近推出的安卓 15 Beta 2.1 版本中对系统内置的小部件功能进行了一定更新，主要围绕“将小部件添加到主屏幕”、“小部件类别”方面进行更新，IT之家整理如下：

在最新的系统版本中，用户通过长按主屏进入“小部件选择器”时会看到小部件窗体右上角多了一个“+”按钮，用户可以按下相关按钮将小部件添加到主页，不过考虑到此前小部件页已经存在“添加”按钮，两个按钮显得有些功能冲突，目前不确定谷歌未来是否会进一步修改相关特性。

安卓 15 Beta 2.1 中的“小部件选择器”还改进了预览功能，此前用户在添加小部件时，看到的小部件信息通常是占位符，而现在相关占位符已经被用户的实际信息取代，能够为用户提供更加准确的表示。

此外，谷歌还改进了“小部件选择器”的类别功能，提供了一项更加有条理的布局，现在小部件被分成“Essentials”、“Suggested for you”和“News & magazines”三项重大类别，允许用户快捷选择自己所要的内容。

IT之家获悉，安卓 15 Beta 2.1 更新将自动推送到已注册 Beta 计划的设备，包括 Pixel 8a、Pixel 8、Pixel 8 Pro、Pixel 7a、Pixel 7 Pro、Pixel 7、Pixel 6a、Pixel 6 Pro、Pixel 6 Pro、Pixel 6、Pixel Fold 和 Pixel Tablet。此外，运行安卓 14 QPR3 或更早版本的安卓 15 测试版设备也将在稍后收到更新。

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