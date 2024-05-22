切歌更平滑：消息称苹果 iOS 18 / macOS 15 将改进 Apple Music 应用引入“智能歌曲过渡”功能

IT之家 5 月 22 日消息，据外媒 AppleInsider 报道，苹果公司正为 iOS 18 和 macOS 15 的 Apple Music 播放器应用添加一项名为“智能歌曲过渡”的新功能，号称能够实现歌曲间的平滑过渡，获得“更智能的切歌体验”。

目前苹果 Apple Music 主要通过一项“交叉渐入渐出歌曲”功能来创造平滑切歌效果，相关功能主要通过降低结尾的歌曲的音量来弥合歌曲之间的差距，同时增加新歌的音量，在音乐没有结束的情况下创造过渡。

对于 macOS 平台，用户可以自由配置交叉渐变持续时间（从 1 秒调整到 12 秒），不过对于 iOS 平台，目前用户无法调节，预计 iOS18 / macOS 15 引入的“智能歌曲过渡”功能主要是将“交叉渐入渐出歌曲”智能化，利用算法在一首歌曲即将播放至下一曲时智能判断本曲与下一曲间渐入渐出的时间。

外媒同时表示，苹果公司目前还在为 Apple Music 和 QuickTime Player 开发一项名为“Passthrough”的新功能，相关功能据称与杜比全景声 / 空间音频有关，但具体细节还不得而知，IT之家将继续跟踪报道有关 iOS 18 / macOS 15 可能的变化。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。