大疆 DJI Air 3S 航拍无人机谍照曝光：哈苏主摄、有望新增 166mm 超长焦

IT之家 5 月 22 日消息，SBDJI 网站今天曝光了大疆 DJI Air 3S 航拍无人机的谍照，这款无人机相对 DJI Air 3 主要换用了三摄系统，预计采用 Mavic 3 Pro 同款 24mm + 70mm + 166mm 设计（新增超长焦，主摄换用哈苏镜头），不过可能在传感器尺寸方面有所阉割。

IT之家整理现款大疆 DJI Air 3 / Mavic 3 Pro 两款无人机摄影模组比较：

大疆 DJI Air 3

广角相机：1/1.3 英寸 CMOS，有效像素 4800 万，等效焦距 24mm

中长焦相机：1/1.3 英寸 CMOS，有效像素 4800 万，等效焦距 70mm

大疆 Mavic 3 Pro

哈苏（广角）相机：4/3 CMOS，有效像素 2000 万，等效焦距 24mm

中长焦相机：1/1.3 英寸 CMOS，有效像素 4800 万，等效焦距 70mm

超长焦相机：1/2 英寸 CMOS，有效像素 1200 万，等效焦距 166mm

此外，谍照显示大疆 DJI Air 3S 无人机还将配备全新设计的电池，不过由于目前谍照较糊，无法看清具体电池容量信息，作为比较，目前大疆 Air 3 提供容量为 4241 毫安时的智能飞行电池，最长飞行时间为 46 分钟，最长悬停时间为 42 分钟。

价格方面，该机应当会与目前 Air 3 看齐，作为比较，大疆 Air 3 上市价格为 6988 元。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。