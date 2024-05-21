山东潍坊警用无人机显身手，空地合作 5 分钟破获一起肇事逃逸案件

IT之家 5 月 21 日消息，据“潍坊公安”官方公众号，山东潍坊临朐县公安局交警大队无人机近日大显身手，配合铁骑空地联勤合作，在 5 分钟内侦破一起交通肇事逃逸案。

IT之家获悉，在 5 月 18 日晚，临朐县公安局 110 指挥中心接到群众报警称“在朐山路与站前街路口北防疫站附近的护栏被撞，影响车辆及行人通行”。

▲ 图源 “潍坊公安”官方公众号（下同）

接到报警后，交警大队事故科民警于晚上 7 点 29 分对现场进行事故勘查。在事故现场，民警发现车辆挡泥板破损碎片及被撞倒的护栏散落一地，现场并未发现肇事车辆及驾驶员。

此时，交警配备的大疆 Mavic 2 行业版警用无人机便派上了用场，在晚上 7 点 33 分，民警在龙泉路与朐山路交叉路口西侧路边锁定一辆白车，经过无人机空中悬停拍照录像取证，民警发现车头损毁严重，符合事故现场肇事车辆留下的残片，确定该车辆为案件肇事逃逸车辆。

随后，民警和路面铁骑保持联系，再次利用无人机实时高空视角，引导其前往车辆所在位置。在晚上 7 点 41 分，铁骑到达现场对车辆进行稳控，第一时间进行取证等工作。至此，该起肇事逃逸案件仅用 5 分钟便成功告破。

据悉，目前相关肇事车辆已被暂扣，案件正在进一步办理中。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。