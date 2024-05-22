华硕无畏 Pro15 2024 高通版新品来袭，AI 体验更进一步

在 5 月 21 日的华硕“AI Always Incredible”线上发布会上，华硕电脑共同执行长许先越先生分享了华硕在 AI PC 领域的全新战略布局，同时基于高通骁龙 X Elite 平台的全新华硕无畏 Pro15 高通版 AI PC 也正式亮相。

华硕无畏 Pro15 高通版搭载了微软 Copilot 服务以及 Recall、Cocreator 在内的多个 AI 功能，基于 ARM 架构的骁龙芯片，将借助高达 45 TOPS 的神经处理能力，提供出色的 AI 性能。同时，ARM 先进架构和制程工艺的加持，还将带来出色的能耗比和续航性能的大幅提升。

在生成式 AI 技术和应用迅速普及的今天，AI 创作的形式和效率发生剧变，年轻的消费群体渴望随时随地都能高效地产出创作内容，AI 能力无疑是一位软硬件双管齐下的“贴身军师”，而贴身就需要 AI PC 设备本身具备极致轻薄、便携、长续航等属性。

华硕无畏 Pro15 2024 高通版正是迎合这种需求应运而生的。它拥有 14.7mm 纤薄机身，1.4kg 重量，携带轻便，理论续航时间高达 18 + 小时。

根据已知信息，华硕无畏 Pro15 2024 高通版将率先配备专有 StoryCube 应用程序，可使用 AI 对电脑上图片和视频文件进行分类、编辑和管理，可导出 RAW 格式照片。

骁龙 X 系列处理器的 NPU 功能将加速 Windows Studio Effects 和 Cocreator 等应用中的 AI 部分功能，让本地端的 AI 体验全面进阶。

升级到最新 Windows11 24H2 系统版本，可解锁新功能“回顾”(Recall)，轻松找到此前在 PC 上浏览的历史内容，也支持实时翻译功能，将任意 App 平台的直播或音频文件翻译成实时字幕，大幅提升信息获取效率。

作为首批搭载骁龙 X 处理器的“先锋品牌”，华硕无畏 Pro15 高通版的硬件配置同样出色，其标配了骁龙 X Elite AI 处理器，集成 32GB LPDDR5x 8448MHz 超高频内存及 1TB PCIe 4.0 SSD，同时搭载 2.8K OLED 华硕好屏，屏占比和可视面积进一步增加，屏幕边框也更窄更极致。

许先越先生表示，“华硕首款搭载骁龙 X Elite 处理器 AI PC 的推出，对我们而言无疑是重要的里程碑，我们相信 AI PC 是消费类 PC 的未来，因为它将彻底改变我们的工作、学习、创作和娱乐方式。”

早在今年 1 月，华硕就率先推出了搭载全新一代英特尔 Ultra 处理器的华硕无畏 Pro15 2024 AI 高性能轻薄本，配备英特尔酷睿 Ultra 5 / Ultra 7 处理器，32GB LPDDR5x 7476MHz 内存 + 1TB PCIe4.0 M.2 固态硬盘，采用轻量化极简设计，13.9mm 超薄机身，重量仅 1.5kg，还有双雷电 4 接口和 75Wh 大电池，一经发布就广受消费者的追捧。

酷睿 Ultra 处理器拥有专属 NPU AI 芯片，可加速本地 AI 大模型应用，各类 AI 创意工具以及应用的 AI 加速。CPU+GPU+NPU 三大 AI 引擎，轻松驾驭高达上百亿参数的大模型工具本地运行，无需联网且隐私安全更有保证。

Ultra 系列处理器升级后的锐炫 Arc 核显图形性能提升幅度高达 2 倍，在创意设计和视频剪辑渲染中，可加速 AI 创作功能，比如智能抠像，智能扩图等。同时，双编码引擎及 AV1 编码支持，更能提升视频渲染速度，精简视频体积。

英特尔酷睿 Ultra 处理器也带来了更好的能耗比表现，首次采用的 Intel 4 先进制程工艺配合 3D 高性能混合架构，让整机的续航能力提升至多 36%。系统内置的多种 AI 功能均采用低功耗运行，如视频会议美颜，背景虚化，AI 人声 / 环境双重降噪等。

屏幕方面，华硕无畏 Pro15 2024 配备一块 15.6 英寸 16:9 比例、2.8K 分辨率、120Hz 高刷和 600nit 峰值亮度的 OLED 华硕好屏，支持出厂校色，专业色彩管理，平均 Delta E<1，100% P3 广色域，显示效果出众。屏幕支持 DC 调光，TüV 莱茵硬件级防蓝光，配合独家 OLED Care 技术，护眼还防烧屏。

如果等不及还未上市及公布价格的华硕无畏 Pro15 2024 高通版，现在就有用机需求，不妨看看这款机身同样轻薄，体验一样出色的华硕无畏 Pro15 2024 酷睿版，正值 618 大促，Ultra 7 版本到手仅需 6299 元，Ultra 5 版本只要 5999 元，还有白条 3 期免息分期和晒单返 100E 卡等惊喜福利。

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