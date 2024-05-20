618 游戏本选购？华硕天选 5 Pro 锐龙版别错过：R9-7940HX +RTX4060 到手 7999 元

一年一度的 618 购物节对于广大游戏玩家们来说，趁着购物季各种福利满天飞，为自己换一台游戏装备显然是不错的选择，刚好，颇具人气的华硕天选 5 Pro 锐龙版电竞游戏本最近就迎来了一波福利，R9-7940HX +RTX4060 手价 7999 元，赠送天选鼠标和晒单返 30 元，同时商城承诺买贵补差、急速发货、赠送运费险，感兴趣的朋友可以赶紧入手。

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这款华硕天选 5 Pro 锐龙版搭载 AMD 锐龙 9-7940HX 移动处理器，“Zen4”架构，5nm 先进制程，16 核心 32 线程，单核最高主频可达 5.2GHz，还支持 80MB L2+L3 高速缓存，可实现 90W 高性能释放。同时它还搭载了 NVIDIA GeForce RTX 4060 笔记本电脑 GPU，8GB 显存容量，支持 DLSS 3.5 光线重建，140W 满性能释放。

屏幕方面，华硕天选 5 Pro 搭载 16 英寸 IPS 广视角屏幕，四面窄边框设计，2560x1600 高分辨率、165Hz 高刷新率、3ms 响应时间、400nits 高亮度，支持 100% sRGB，且支持 G-SYNC 防撕裂技术。

外观方面，华硕天选 5 Pro 采用经典的次元机甲机身设计，配备日蚀灰和魔幻青双色可选，可盐可甜各领风潮。

同时，华硕天选 5 Pro 搭载 1TB PCle 4.0 SSD，预留 M.2 接口，方便自行扩展，支持 RAID 0，同时还有 1x16GB DDR5 5600MHz 内存，双插槽设计，支持 64GB 内存。

散热方面，华硕天选 5 Pro 搭载冰川散热系统，Arc Flow 绝尘风扇横扫热量，五热管四出风口散热效果飙升，A 壳梯形切割防止遮挡出风口，相比于一般设计可提升约 25%，散热效能，D 壳采用多路进风优化风道，可获得充足冷却气流。

华硕天选 5 Pro 更搭载了天选炫彩影刃键盘，自带数字小键盘，Mini LED 灯珠背光，还有台式机标准布局，还有 Overstroke 闪击技术加持，快速响应，超长键程带来舒适手感。

续航方面，华硕天选 5 Pro 搭载 90Wh 大容量电池，还支持 100W PD 快充，30 分钟即可充电到 50%。另外这款游戏本还搭载双扬声器，支持杜比全景声，经过 Hi-Res 认证，高解析度音频，双向 AI 智能降噪。

华硕天选 5 Pro 锐龙版电竞游戏本目前活动期间售价和福利都很香，如果你想趁着 618 福利期为自己换一套游戏装备，那么就抓紧时间入手吧。

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