华硕推出 15.6 英寸 Vivobook S 15 笔记本，配骁龙 X Plus / Elite 芯片

IT之家 5 月 21 日消息，在微软 Build 开发者前瞻大会结束之后，华硕今天发布了首款“Copilot + PC”笔记本--Vivobook S 15（S5507），搭载高通骁龙 X Elite 和 X Plus 芯片。

华硕表示，这款基于 Arm 的芯片不仅可以改进当前 Vivobook 的一些功能，还能通过 45 TOPS 的神经处理能力，让其具备处理 AI 负载和任务的能力。

新款 Vivobook S 15 将采用与上一代英特尔产品相同的 OLED 显示屏（15.6 英寸、16:9、2880 x 1620、120Hz 刷新率和 600 尼特峰值 HDR 亮度），但这一特定版本将采用更薄的机身和显示屏边框。

S 15 可配置 12 核骁龙 X Elite 或 10 核 X Plus 处理器，但 Elite 芯片将是基础版本，即集成 GPU 速度较慢、没有双核提升的版本。IT之家附上相关图片如下：

两种 S 15 配置均可处理高达 32GB 的板载内存和 1TB 的 PCIe 4.0 SSD 存储，并配有两个 USB-A 端口、两个 USB 4.0 Type-C 端口、一个 HDMI 2.1、一个音频 / 麦克风组合插孔和一个 microSD 读卡器，此外还支持 Wi-Fi 7 和蓝牙 5.4。

华硕为 Vivobook S 15 率先配备了专有 StoryCube 应用程序，该应用程序使用 AI 来分类、编辑、管理和导出 RAW 照片和视频文件。

华硕还声称，骁龙的 NPU 功能将加速 Windows Studio Effects 和 Cocreator 等应用中的其他 AI 工作负载。

搭载骁龙 X Elite 的华硕 Vivobook S 15 现已在部分零售商处接受预订，但要到 6 月 18 日才会发货，16GB 内存和 1TB 存储版本售价为 1399 美元，32GB / 1TB 版本售价 1299 美元。

华硕目前并未公布搭载骁龙 X Plus 的华硕 Vivobook S 15 笔记本售价信息。

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