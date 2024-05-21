华硕 TUF GAMING TR120 雷光 12028 加厚散热风扇上架，139 元起

IT之家 5 月 21 日消息，华硕早前发布的 TUF GAMING TR120 “雷光”散热风扇现已上架电商平台，定价 139 元起。
相较上代 TF120 侠光风扇，TR120 雷光在框架厚度上从 25mm 增至 28mm，为其散热能力提升打下物理基础。
TR120 雷光系列风扇沿用了前代产品上的双层排列 LED 设计，每颗风扇共拥有 16 颗 ARGB 灯珠，扇框腰线也包含半透明透光区域。
TR120 雷光系列风扇采用液压轴承，使用寿命 40000 小时，可选黑白双色，包含正叶和反叶两种版本。
IT之家整理两个版本的参数如下：
正叶版本：最大转速 2000 RPM，最大风量 77.4 CFM，最大静压 3.3 mmH2O，最大噪声 29 db (A)；
反叶版本：最大转速 2000 RPM，最大风量 76.3 CFM，最大静压 2.75 mmH2O，最大噪声 29 db (A)。
目前 TR120 雷光风扇在电商平台正叶、反叶版本同价，具体价格如下：
单只装：黑色版 139 元，白色版 149 元；
三联包（附 1 拖 3 PWM 接线）：黑色版 359 元，白色版 379 元。
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