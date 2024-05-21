华硕 TUF GAMING TR120 雷光 12028 加厚散热风扇上架，139 元起

IT之家 5 月 21 日消息，华硕早前发布的 TUF GAMING TR120 “雷光”散热风扇现已上架电商平台，定价 139 元起。

相较上代 TF120 侠光风扇，TR120 雷光在框架厚度上从 25mm 增至 28mm，为其散热能力提升打下物理基础。

TR120 雷光系列风扇沿用了前代产品上的双层排列 LED 设计，每颗风扇共拥有 16 颗 ARGB 灯珠，扇框腰线也包含半透明透光区域。

TR120 雷光系列风扇采用液压轴承，使用寿命 40000 小时，可选黑白双色，包含正叶和反叶两种版本。

IT之家整理两个版本的参数如下：

正叶版本：最大转速 2000 RPM，最大风量 77.4 CFM，最大静压 3.3 mmH 2 O，最大噪声 29 db (A)；

反叶版本：最大转速 2000 RPM，最大风量 76.3 CFM，最大静压 2.75 mmH 2 O，最大噪声 29 db (A)。

目前 TR120 雷光风扇在电商平台正叶、反叶版本同价，具体价格如下：

单只装：黑色版 139 元，白色版 149 元；

三联包（附 1 拖 3 PWM 接线）：黑色版 359 元，白色版 379 元。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。