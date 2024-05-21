华硕 a 豆 14 Air 高性能 AI PC 优雅上市，新配色蜜桃甜心颜值超高

a 豆系列作为华硕旗下主打时尚高颜值的轻薄笔记本，一直深受年轻人的喜爱。最近，华硕对今年 2 月份发布的 a 豆 14 Air 轻薄本进行了全面升级，带来了全新的蜜桃甜心配色，AMD 锐龙 9 8945H 处理器以及豆叮 AI 助手等硬件和新特性，综合实力全面提升。

新款华硕 a 豆 14 Air 在原有 2 款清新潮流配色的基础上，新增限定梦幻蜜桃甜心配色，机身表面采用特殊 3D 纳米喷涂工艺，手感细腻高级，渐变蜜桃粉搭配幻彩圆形 a 豆 Logo，颜值再次突破，勾起你的少女心。13.9mm 超薄机身 + 1.29kg 超轻重量，拿起无压力，出行无负担。双 A 双 C 的大满贯接口，扩展性出色。

华硕 a 豆 14 Air 搭载全新豆叮 AI 助手，内置大语言模型，无论想找她聊天，倾诉心声；还是想让她为你答疑解惑，都可以随时打开电脑管家和她开聊，做你的情绪树洞和知心闺蜜。遇到专业的总结 / 报告又能瞬间化身你的全能写作导师，帮你翻译文本、总结概要、规划结构、凝练语言。

a 豆无忧服务计划也是华硕 a 豆 14 Air 的一大卖点，下单入手就能获得价值 1999 元的旗舰级售后服务，包含 2 年硬件上门服务，2 年无限次远程协助，2 年好屏无忧换新以及 2 年整机国际联保，你只管放心买、放心用，一切问题交给售后，微信小程序就能自助报修。

华硕 a 豆 14 Air 升级到强悍的最新一代锐龙 9 8945H AI PC 处理器，最高 5.2GHz 超高主频，8 核心 16 线程，堪比独显级性能的 Radeon 780M 显卡以及 AMD Ryzen AI 技术加持的 NPU，50W 性能释放，胜任各种日常办公和 AI 创作，无惧性能焦虑。

其它配置上，华硕 a 豆 14 Air 还搭载了 75Wh“冻龄”电池，本地 1080P 视频播放可达 14 小时续航。32GB LPDDR5X 内存，1TB M.2 固态硬盘，内置双风扇双热管的增强版华硕冰峰散热系统，散热效率更进一步。

看重影音娱乐体验更得选它，华硕 a 豆 14 Air 标配 14 英寸 2.8K 分辨率的 OLED 全能屏，拥有 120Hz 高刷，600nit 亮度，10bit 色深，100% P3 广色域，德国莱茵 TUV 低蓝光认证。出厂逐台校色，不仅做到了平均 Delta E<1 的色准，还支持四种专业色域切换。同时，它也支持杜比全景声和哈曼卡顿大师音效，听歌观影更加震撼。

升级后的华硕 a 豆 14 Air 颜值更能打，配置更强悍，体验更全能，售后更安心。锐龙 9 8945H 处理器 + 32GB 内存 + 1TB 固态的顶配版只要 5999 元即可拿下，感兴趣的小伙伴现在就可以去华硕京东自营官方旗舰店付定金下单了。另有两款潮流配色任你选择，618 前夕钜惠好价，等你选购！

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