腾讯云 AI 代码助手免费限时公测：自动补全、根据注释生成内容、解释代码等

IT之家 5 月 22 日消息，腾讯云宣布旗下 AI 代码助手现已开放免费限时公测，目前开发者、开发团队、企业客户可以通过腾讯云官网在线体验。

AI 代码助手是腾讯云自研的一款编程提效辅助工具，以插件形式安装到编辑器（VSCode 或者 JetBrian 系列 IDE）中辅助编程。

AI 代码助手可提供自动补全代码、根据注释生成代码、代码解释、生成测试代码、转换代码语言、技术对话等功能。

IT之家附腾讯云 AI 代码助手特点：

基于腾讯混元代码模型 ：腾讯表示内部超过 50% 的研发在使用

支持多种语言 ：支持 Python, JavaScript / TypeScript, Java, C / C++, Go, C#, Rust, Swift, Lua, Kotlin, TSX / JSX, Vue, Proto, PHP 等语言 / 框架

支持主流 IDE ：支持 VS Code 和 JetBrains 全家桶

提升研发效率 ：通过技术对话与代码补全，辅助生成业务代码、注释、单元测试等内容，提高开发效率

加速开发流程 ：辅助补全、BUG 诊断、生成测试，释放机械性工作，专注代码创作

体验开发无障碍：对话学习、快速理解、规范编写、缩短学习曲线, 开发少走弯路

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