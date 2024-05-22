阿里云拿下高奢品牌 LV 母公司五年长期合约，整合通义千问 AI 技术

IT之家 5 月 22 日消息，LV 高奢品牌母公司酩悦・轩尼诗-路易・威登集团（LVMH）宣布将和阿里巴巴进一步深化合作，在延长五年合作伙伴关系的基础上，通过阿里云及通义模型来优化高端零售体验。

LVMH 集团自 2019 年起开始采用阿里云支持业务发展，目前正在利用阿里云的一站式数据管理工具 Dataphin 支持“LVMH ATOM”项目，为中国客户提供个性化服务。此外，LVMH 集团和阿里云还在云计算和大数据领域展开了合作。

此次合作关系延长是在天猫与蒂芙尼和尚美巴黎和奢侈品零售业务整合之后展开。IT之家从公告获悉，阿里巴巴将阿里云的生成式 AI 能力整合到了 LVMH 集团的技术中，其中包括阿里云大语言模型通义千问和人工智能模型构建平台 —— 阿里云百炼。

值得一提的是，今年 1 月有网友晒图，表示在巴黎蒙田大道（IT之家注：该地段汇聚了众多世界顶级奢侈品品牌）见到了阿里巴巴创始人马云，以及“LV 三公子”Frédéric Arnault（LVMH 总裁的第三个儿子、现任泰格豪雅总裁）。

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