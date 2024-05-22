4 月特斯拉欧洲销量创 15 个月新低，马斯克此前预期本季度将强劲反弹

IT之家 5 月 22 日消息，据彭博社报道，特斯拉第二季度在欧洲市场开局不利，低于首席执行官埃隆・马斯克此前的预期。欧洲汽车制造商协会周三表示，特斯拉 4 月份仅注册了 13,951 辆汽车，同比下降 2.3%，是自 2023 年 1 月以来的最低销量。与之相反的是，同期欧洲电动汽车整体销量增长了 14%。

特斯拉上海工厂的出货量也出现了类似的下降趋势，与中国整个插电式汽车行业的强劲增长形成鲜明对比。IT之家注意到，马斯克在 4 月 23 日的投资者电话会议上表示，公司预计将从影响一季度产出的几个问题中反弹，其中包括红海航运中断以及德国工厂附近的高压电线疑似纵火事件。“我们认为第二季度将会有大幅改善，”马斯克在特斯拉第一季度财报电话会议上表示。

周三特斯拉股价盘前一度下跌 1.8%。今年以来，特斯拉股价已经累计下跌 25%。

德国和瑞典等国家最近几个月停止或减少了电动汽车补贴，这抑制了欧洲电动汽车销售的增长势头。与此同时，大众汽车集团和梅赛德斯-奔驰集团等制造商正在重新思考产品计划，大众汽车计划生产更多插电式混合动力汽车，而梅赛德斯-奔驰则计划将燃油汽车一直生产到 2030 年代。

在欧洲最大汽车市场德国，尽管大多数品牌都因补贴削减而面临挑战，但特斯拉的表现却明显逊于同行。当月该国电动汽车整体注册量基本持平，特斯拉的销量却暴跌了 32%。

在英国，特斯拉 4 月份的注册量下降了 25%，今年前四个月的累计销量下降了 14%。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。