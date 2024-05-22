机械革命无界 14X 暴风雪版笔记本再度预热，无界 15X 准备量产

IT之家 5 月 22 日消息，机械革命今日连发两篇文章，预热暴风雪配色的无界 14X 笔记本，介绍新机在《魔兽世界》与《原神》游戏中的体验。

据介绍，机械革命无界 14X 暴风雪版搭载锐龙 7 8845HS 处理器，集成 12CU RDNA3 架构的 Radeon 780M 核显，能全高特效运行《原神》，在《魔兽世界》中“下副本做任务简直不要太爽”。

机械革命 2 月底发布无界 14X 笔记本时，预告了采用电泳工艺的暴风雪配色，但仍未公布具体上市时间。

上次预热时官方称无界 14X 暴风雪为保持外观整体一致性，触摸板的颜色也经过了精心调色，与外壳一致。

无界 14X 暴风雪版轻薄本还采用了电泳工艺这一高颜值高成本的涂装技术。外观上更加清爽，品质感更高级。不过成本的提升可能会对零售价有影响，最终首发价如何，还敬请期待！

IT之家附常规配色的无界 14X 笔记本首发价如下：

R7 8845HS + 24GB + 1TB：3999 元

作为参考，机械革命无界 14X 搭载 2.8K 120Hz 400 尼特屏幕，重 1.45kg，电池容量 80Wh，提供 HDMI、RJ45、雷电 4、USB 等接口。

此外，机械革命产品经理 @来听听阿璞怎么说 凌晨发博称无界 15X 笔记本准备量产，将使用 15.3 英寸屏幕，整体设计语言与 14X 接近。

▲ 左：无界 15X 笔记本

参考阅读：

《机械革命预热暴风雪配色无界 14X 笔记本：电泳工艺、售价有所保留》

《机械革命无界 14X 笔记本颜色样板曝光》

《3999 元，机械革命无界 14X 锐龙版笔记本上架：24G 内存 + 1T 硬盘》

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