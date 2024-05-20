机械革命极光 15 笔记本新增配置开售：i7-13620H + RTX4060 + 16G + 512G 售 5699 元

IT之家 5 月 20 日消息，机械革命 2024 款极光 15 游戏本“i7-13620H+ 16GB RAM + 512GB 存储空间 + RTX4060”配置版本将于今晚 8 点在京东现货开售，首发价 5699 元。

据介绍，该版本笔记本配备 10 核心 16 线程英特尔酷睿 i7-13620H 处理器，配备 16GB DDR5-4800 RAM 及 512GB PCIe 4.0 SSD，搭载 140W RTX4060 显卡，采用双风扇 + 四出风口 + 五热管散热架构。

此外，该笔记本搭载 15.6 英寸 2560x1440 分辨率 165Hz 屏幕，覆盖 100% sRGB 色域；具备 Sound Blaster Cinema 6 + 音效认证，支持声音模式自定义、视频通话智能降噪。

接口方面，该笔记本配有 2 个 USB-A 3.1 Gen1 接口、1 个 USB-A 2.0 接口、1 个 HDMI 2.1 接口及 1 个 USB-C 接口（IT之家注：未说明规格信息）、1 个 SD 读卡器、1 个 RJ45 网口、2 个 3.5mm 接口，详见下图。

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