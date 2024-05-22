AI 赋能剪贴板：微软 PowerToys 新增“高级粘贴”功能

IT之家 5 月 22 日消息，微软正为 PowerToys 加入一项名为“高级粘贴”的新功能，其利用人工智能的强大功能，可以实时转换剪贴板内容。这项新功能能够帮助用户提升工作效率，例如将一种编程语言的代码复制粘贴成另一种语言的代码。不过，要使用高级粘贴功能的一些更高级特性，需要 OpenAI API。

“高级粘贴”包含在 PowerToys 0.81 版本中，启用后可以通过组合键 Windows 键 + Shift + V 调出。这会打开一个 “高级粘贴” 文本窗口，提供纯文本、markdown 和 JSON 等粘贴格式转换选项。

如果在“高级粘贴”设置中启用了“使用人工智能粘贴”，用户还可以看到一个 OpenAI 提示框，用于输入所需的转换类型，例如摘要文本、翻译、生成代码、将内容从休闲风格重写为正式风格，甚至是以尤达大师的语气说话等等，只要你能想到的都可以尝试。

据IT之家了解，“高级粘贴”功能利用 OpenAI 的大型语言模型 ChatGPT 来分析剪贴板中的文本，通过该功能，用户可以实现以下操作：

文本摘要：从剪贴板获取长文本，并让 AI 帮你总结要点。

文本翻译：将剪贴板中的文本从一种语言翻译成另一种语言。

代码生成：从剪贴板获取函数描述，让 AI 生成对应的代码。

文本转换：从剪贴板获取文本，让 AI 帮你以特定风格改写，例如专业电子邮件或休闲消息。

文本润色：从剪贴板获取文本，让 AI 模仿知名作家、书籍或演讲者的风格进行改写。

不过，使用这项功能需要满足一些先决条件。用户需要在 PowerToys 中添加 OpenAI 的 API 密钥，并且如果没有 OpenAI 账户的额度（API 额度不同于付费的 ChatGPT 账户）也需要购买。

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