科大讯飞刘庆峰：今年 6、7 月就能赶上 GPT-4 目前水平

IT之家 5 月 22 日消息，在澳门举行的 BEYOND 国际科技创新博览会上，科大讯飞董事长刘庆峰表示，中美在通用大模型底座上的差距，是半年到一年半之间的动态追赶，不会被甩开，“我们与 GPT-4 的差距在半年之内，今年 6、7 月前后就能赶上 GPT-4 目前水平。一旦 GPT-5 发布后，差距可能会被拉到约一年，但我们会再次赶上。”

刘庆峰表示，GPT-4o 的底层逻辑还是 GPT-4，科大讯飞能在今年 6-7 月赶上，中美在 AI 大模型差距是半年时间，在这个基础上有可能在垂直领域比美国做的更好。因为中国互联网领域基础设施、创新模式比美国更有优势。“科大讯飞在语音合成领域的技术水平不比 GPT-4o 差，中美在通用大模型上差距在半年到一年之间，而且也是出现人工智能涌现的唯二的国家。”

刘庆峰还提到，一旦 AI 拥有自我意识是非常可怕的事情，从现在的技术路线来看，短期内还没有这种风险。“我们是不是创造了一个新物种，而且它未来会不会不可控，这是最重要的。”

IT之家注意到，今日科大讯飞宣布，讯飞星火 API 能力正式免费开放。其中，讯飞星火 Lite API 永久免费开放，讯飞星火 Pro / Max API 低至 0.21 元 / 万 tokens。

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