因“市场动态不断变化”，大众推迟 ID.7 电动汽车北美上市计划

IT之家 5 月 22 日消息，大众汽车宣布推迟其旗舰电动轿车 ID.7 在北美的上市计划，官方并未提供更新的上市时间表，只是表示此举是因为“市场动态不断变化”。

2025 款大众 ID.7 最初计划于 2024 年第三季度在北美上市，但现在看来这款旗舰电动车可能会在明年才能抵达北美市场。当然，这也要看大众是否会完全取消 ID.7 北美上市计划，毕竟大众的轿车过去在美国市场表现并不算出色。帕萨特和 Arteon 都已停产，ID.7 原本打算取代它们的位置。IT之家注意到，该车此前已经在欧洲和中国开售。

事实上，大众可能将更多的注意力放在美国更喜欢的 SUV 领域。“在大众的北美市场，第一季度该品牌得益于其 SUV 车型，销量强劲，增长了 27.5%，”大众在一份声明中表示，“我们仍然致力于电动化，今年我们提升了 2024 款纯电动 ID.4 SUV 的续航里程和性能。”

大众在新闻稿中还提到，计划在 2024 年第四季度推出 2025 款 ID. Buzz 电动厢式货车。

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