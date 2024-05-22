微星 MAG PANO 100L PZ 机箱上线官网，底部支持双 160mm 风扇

IT之家 5 月 22 日消息，微星此前预热的 MAG PANO 100L PZ“黑刃 / 白刃 PLUS”中塔机箱现已上线海外官网。

MAG PANO 100L PZ 机箱采用家族式 270° 侧透和斜切玻璃设计，三维尺寸 290*518.7*482 (mm)，支持背插 ATX 主板。

该机箱采用双仓布局，支持显卡水平和竖直安装，机箱内侧底面前部搭载 LED LOGO 灯效。

MAG PANO 100L PZ 机箱拥有 90mm 走线空间，顶部、底部和右侧配有可拆卸防尘网，可提供 3 个 2.5 英寸硬盘位和 2 个 3.5/2.5 英寸兼容硬盘位。

硬件兼容方面，其支持 166mm 高 CPU 散热器，380mm 长显卡和 200mm 长电源。

MAG PANO 100L PZ 总共提供了十个风扇位，IT之家整理如下：

顶部：支持 3 个 120mm 或 2 个 140mm 风扇，兼容 360/280 冷排；

底部：支持 2 个 160mm 或 2 个 140mm 或 3 个 120mm 风扇，显卡水平安装时兼容 360/280 冷排；

主板右侧：支持 3 个 120mm 或 2 个 140mm 风扇，兼容 360/280 冷排；

尾部：支持 1 个 120mm 风扇，兼容 120 冷排。

据之前报道，其顶部和侧面的位置支持“夹汉堡”式安装 360 冷排。

该机箱的 IO 面板设在左侧下方，包含 1 个 USB Type-C 20Gbps 接口、2 个 USB Type-A 5Gbps 接口和 1 个 3.5mm 二合一音频插孔。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。