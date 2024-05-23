微软发布 Win11 IoT 企业 LTSC 2024 更新：扩展可移动包至 36 个、优化 UI、增强安全

IT之家 5 月 23 日消息，微软公司今天发布新闻稿，面向使用和开发物联网产品的公司和设备制造商，推出 Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 更新。

扩展可移动软件包数量至 36 个

微软在博文中表示：

我们通过更新物联网硬件要求，为设备制造商带来了更大的灵活性，支持更多的设备类型，让我们能够点亮更广阔的市场。 Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 将可移动软件包的数量扩展到 36 个，进一步增强了设备制造商定制操作系统的能力，从而为资源有限的设备创建完美的平台。

Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 其中一项值得关注的新功能，就是支持其它设备无线连接和投屏到该系统上。针对使用 Arm 处理器的设备，该系统还支持运行 X86 应用程序。

优化用户界面

新版操作系统进一步优化用户界面，IT之家附上微软官方内容如下：

Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 带来了任务栏溢出菜单和文件资源管理器选项卡等新组件，以简化任务并最大限度地提高工作效率。 它还通过引入全系统实时字幕和语音访问功能提高了可访问性。此外，盲文显示现在可以在多个屏幕阅读器上无缝运行，讲述人支持新的盲文输入和输出语言，简化了终端用户体验。

提高安全

微软表示，它还增强了 Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 的安全性。其中包括一个新的 Windows 安全应用程序，可快速访问病毒防护、防火墙和网络安全功能等。

系统还采用了 Windows 11 的月度更新方法，这种方法的更新量较小，而且只下载不同的源文件。

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