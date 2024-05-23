12.1 英寸 120Hz 纸感柔光屏：荣耀平板 9 柔光版京东 1599 元大促

荣耀平板 9 发售于 2023 年 12 月 29 日，8+256G 柔光版发售价为 1899 元。

京东 618 大促期间，立减 200 元，Plus 会员叠加 100 元优惠券（详情页可领），到手价为 1599 元：

该平板搭载高通骁龙 6 Gen 1 处理器，提供“沐光白”、“天青色”、“星空灰”三款配色，采用高通骁龙 6 Gen 1 处理器，机身厚 6.96mm，标准版重量 555 克、柔光版重量 559 克；拥有环绕式八扬声器，支持双向人声增强。

屏幕方面，荣耀平板 9 柔光版配置柔光屏，荣耀平板 9 配置 LCD 屏。其中柔光屏版本能够减少 98% 镜面反射，分辨率为 2560 x 1600、PPI 为 249、对比度 1500:1，支持 120Hz 刷新率。该平板搭配 6.9mm 窄边框，屏占比 88%，拥有 500 尼特亮度。

此外，荣耀平板 9 获得德国莱茵硬件级低蓝光认证 / 无反射认证 / 无频闪认证，通过国家眼科工程中心调整显示色温以及中标院视觉舒适度测试。

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