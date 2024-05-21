R5-7640HS 处理器：荣耀笔记本 X16 锐龙版 2899 元新低（首发直降百元）

荣耀笔记本 X16 锐龙版 2024 版昨日开售，搭载 R5-7640HS 标压处理器，16GB+512GB 售价 2999 元。

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据介绍，这款笔记本采用“冰河银”金属机身设计，轻至 1.75kg，薄至 17.9mm。正面配备 16 英寸 IPS 雾面防眩光屏（FHD+），支持 300 nits 亮度（典型值）、全段 DC 调光无频闪，通过德国莱茵低蓝光、德国莱茵无频闪双重护眼认证，搭载荣耀自研“类自然光护眼”显示技术。

该机搭载 R5-7640HS 处理器（Zen 4 架构、6 核 12 线程、Radeon 760M 核显），按下 Fn+P，在 35W 智能 / 45W 高能双模式之间自由切换。此外，该产品还配备大尺寸高性能风扇，高密度 S 型纤薄扇叶设计，搭配大直径双热管，据称整机散热能力大幅提升。

续航方面，该机内置 60Wh 容量电池 ，支持约 13.5 小时本地 1080P 视频播放、11.8 小时日常办公，65W 便携快充支持为多款荣耀手机、平板充电。

此外，该机支持荣耀智慧互联功能，可实现键鼠共享、通话共享、通知共享、应用接续、网络共享、摄像头共享等。

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