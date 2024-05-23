松下 800 亿日元出售高端投影仪业务，聚焦数字供应链系统

IT之家 5 月 23 日消息，日经新闻消息，日本松下控股公司的一家子公司计划退出高端投影仪业务，将资源集中在数字供应链系统上。

松下连接（Panasonic Connect）是全球高端大型场馆投影仪领域的知名品牌，曾为 2020 年东京奥运会等全球性活动提供投影仪。

日本金融服务集团欧力士（Orix）和至少一家国际投资基金对购买该投影仪业务表现出了兴趣。松下连接最早将于 6 月决定该业务的买家，预估售价为 800 亿日元（IT之家备注：当前约 37.04 亿元人民币）。

此次出售将为扩展松下连接系统业务筹集资金，这是以美国供应链软件开发商 Blue Yonder 为中心的重要增长领域。

松下控股于 2021 年以超过 70 亿美元（当前约 507.5 亿元人民币）的价格收购了 Blue Yonder，投影仪业务出售所得将用于收购其他供应链软件开发商。

松下控股正在推进电动汽车电池、热泵和供应链管理的三管齐下增长战略。该公司计划在截至 2024 财年的三年内向电动汽车电池业务投资近 6000 亿日元（当前约 277.8 亿元人民币）。

但随着电动汽车销售增速放缓，电池领域的不确定性增加，松下连接的系统业务可能成为集团盈利增长的关键因素。

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