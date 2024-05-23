微软 Win11 Copilot 应用初体验：和 ChatGPT 类似，可全屏使用

IT之家 5 月 23 日消息，微软在 Build 2024 开发者大会上宣布，已经邀请 Windows Insider 项目成员，测试全新的 Copilot 应用程序。

科技媒体 Windows Latest 今天发布博文，分享了 Copilot 应用的上手体验，认为该应用和 OpenAI 的 ChatGPT 在设计上有许多相似之处。

这款应用的用户界面设计与 ChatGPT 十分相似。Copilot 应用程序的左侧垂直菜单与 ChatGPT 一样，都会显示过去的对话，但与 ChatGPT 底部的账户标签不同，Copilot 应用程序将插件和笔记本选项放在了下半部分。

用户现在可以调整 Copilot 应用的大小，也可以像其它应用一样全屏使用。

除了焕然一新的设计，用户还可以使用并排（side-by-side）模式将文件直接拖放到 Copilot 中，用户可以要求 Copilot 解释图片，并通过添加文字提示来完善你的查询。

微软还表示，整合并不止于此。很快，你将在设置应用中看到 Copilot 建议，Copilot 还会建议在应用程序中执行操作，从而减少打开应用程序然后执行任务的需要。

IT之家附上相关截图如下，照片 App 中新增图片编辑建议：Restyle 图片、移除背景等等。

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