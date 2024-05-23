奇瑞捷途 X70 PLUS 冠军版上市，四款车型售 10.59~12.99 万元

IT之家 5 月 23 日消息，捷途 X70 PLUS 冠军版正式上市，共推出四款车型，官方指导价区间为 10.59-12.99 万元。

上市权益方面，包括 20000 元置换补贴 (与冠军现金礼不同享)；购车享 10000 元现金红包 (与冠军置换礼不同享)；首任车主享整车终身质保以及 3 年免费流量 (4G / 月)。

外观方面，新车长宽高分别为 4749/1900/1720mm，轴距为 2745mm，前脸延续了徽城翘楚家族设计风格，包括直瀑阵列前格栅配合造型犀利的大灯组，尾部则采用贯穿设计的尾灯组、双边四出排气。

内饰方面，新车采用黑红配色，配备 10.25 英寸全液晶智能双联屏（内置腾讯生态，支持车载微信、捷途路书、芒果 TV 等功能），配备平底造型方向盘、机械 / 电子挡杆等，还拥有 62 英寸超广角星际观景天窗。

此外，这款新车还提供了语音技术识别控制，支持场景化交互的同时，还可控制多媒体系统、导航、电话，还拥有疲劳驾驶提示、前排侧安全气囊、倒车影像、可开启全景天窗、主驾驶位无钥匙进入、仿皮座椅、Hicar 互联、手动空调、后排出风口，全系可选配 1000 元的前排座椅加热。

动力方面，捷途 X70 PLUS 冠军版采用 1.6TGDI+7DCT 动力总成，其中 1.6TGDI 发动机最大功率 145 千瓦，最大扭矩 290 牛・米，匹配 7 挡湿式双离合变速箱。IT之家附官方一图知：

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