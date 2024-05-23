Efficient 公司雄心勃勃：全新 AI 处理器设计可实现功耗不变，性能提升 10-100 倍

IT之家 5 月 23 日消息，高效能计算机公司（Efficient Computer）今年 3 月完成了 1600 万美元（IT之家备注：当前约 1.16 亿元人民币）的种子轮融资之后，声称要在 1 年内构建从编译器到硅芯片的全新技术栈。

该公司的方法是创造一种“通用的、后冯-诺依曼时代的处理器设计，不仅易于编程，而且能效极高”。

Efficient Computer 的创始人兼首席执行官布兰登・露西亚（Brandon Lucia）说：

今天的计算机效率低得可怕。主流的“冯-诺依曼”处理器设计浪费了 99% 的能源。不幸的是，这种低效已经深深地融入了它们的设计之中。 在冯-诺依曼处理器中，程序是由一连串简单的指令组成的，但按简单指令运行程序的速度慢得令人无法接受。 要提高效率，就必须从根本上重新思考我们如何设计计算机。

该公司所研发的架构不是像冯-诺依曼设计那样执行一系列指令，而是以“指令电路”（circuit of instructions）形式表达程序，显示哪些指令可以相互对话。这种设计被称为 Fabric 处理器架构，已在 Monza 测试 SoC 中实现。

Lucia 最近接受了欧洲 eeNews 的采访，更详细地解释了公司的做法，IT之家翻译相关内容如下：

和主流芯片本质上不同的是，我们的架构是在卡内基梅隆大学的研究基础上，同时开发出编译器和软件栈的，我们在设计时考虑到了通用性。 我们不需要寄存器流，也不需要每个周期都进行指令取回。磁贴的子集也是内存访问磁贴--这是一种高效的内存结构设计方式。 芯片的初始性能为 1.3 至 1.5TOPS / W，功耗为 500mW 至 600mW，但这实际上仅仅是个开始。 2025 年初，我们可以在 200MHz 的频率下达到 100GOPS，我们认为我们可以在功耗不变的情况下将性能提高 10 到 100 倍。

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