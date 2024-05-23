消息称索尼 5 月 29 日开启 PlayStation 年中大促“Days of Play”，涵盖主机、游戏和 PS+ 订阅服务

IT之家 5 月 23 日消息，@billbil-kun 爆料称，PlayStation 2024 年年中大促“Days of Play”将于 5 月 29 日开启，一直持续到 6 月 12 日，促销形式涵盖游戏（实体版）、主机（硬件）和 PS + 订阅等服务。

▲ 图源：索尼 SIE

作为参考，在去年的“Days of Play”中，索尼为 PlayStation Plus 年度订阅提供了 75 折优惠，覆盖一二三档会员。

硬件方面，@billbil-kun 认为此次大促将提供 PS5、PS VR2 以及 DualSense 控制器，在欧洲可能的折扣如下：

PS5 Slim 光驱版立减 50 欧元，最终价为 499 欧元（IT之家备注：当前约 3917 元人民币）。

PS5 Slim 数字版立减 50 欧元，最终价为 399 欧元（当前约 3132 元人民币）。

PS VR2 降价 100 欧元，最终价为 499 欧元（当前约 3917 元人民币）。

所有 DualSense 控制器售价均为 49.99 欧元（当前约 392 元人民币） 。

部分热门游戏，例如《战神》（2018）或《地平线：零之曙光》将提供 9.99 欧元（当前约 78 元人民币）的优惠价

值得一提的是，在过去几年，“Days of Play”通常会与“PlayStation Showcase”游戏发布会同时举办，并且此前也一直有传闻称索尼将在 5 月举办新“PlayStation Showcase”。

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