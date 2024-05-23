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消息称索尼 5 月 29 日开启 PlayStation 年中大促“Days of Play”，涵盖主机、游戏和 PS+ 订阅服务

2024/5/23 12:05:20 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 5 月 23 日消息，@billbil-kun 爆料称，PlayStation 2024 年年中大促“Days of Play”将于 5 月 29 日开启，一直持续到 6 月 12 日，促销形式涵盖游戏（实体版）、主机（硬件）和 PS + 订阅等服务。

▲ 图源：索尼 SIE

作为参考，在去年的“Days of Play”中，索尼为 PlayStation Plus 年度订阅提供了 75 折优惠，覆盖一二三档会员。

硬件方面，@billbil-kun 认为此次大促将提供 PS5、PS VR2 以及 DualSense 控制器，在欧洲可能的折扣如下：

  • PS5 Slim 光驱版立减 50 欧元，最终价为 499 欧元（IT之家备注：当前约 3917 元人民币）。

  • PS5 Slim 数字版立减 50 欧元，最终价为 399 欧元（当前约 3132 元人民币）。

  • PS VR2 降价 100 欧元，最终价为 499 欧元（当前约 3917 元人民币）。

  • 所有 DualSense 控制器售价均为 49.99 欧元（当前约 392 元人民币） 。

  • 部分热门游戏，例如《战神》（2018）或《地平线：零之曙光》将提供 9.99 欧元（当前约 78 元人民币）的优惠价

值得一提的是，在过去几年，“Days of Play”通常会与“PlayStation Showcase”游戏发布会同时举办，并且此前也一直有传闻称索尼将在 5 月举办新“PlayStation Showcase”。

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关键词：索尼

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