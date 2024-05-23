吉利官宣 ICON 玲珑车型 5 月 25 日上市，现款售价 10.99 万元起

IT之家 5 月 23 日消息，吉利汽车今日宣布 ICON 玲珑车型将于 5 月 25 日上市。目前，这款新车的外观视频已公布，现款车型售价 10.99 万元起。

作为一款改款车型，ICON 玲珑车型与目前在售的 ICON 车型相比外观变化不大，采用分体式灯组、封闭式前格栅、大尺寸通风开口。新车提供了全新的外观配色，包含發灰、财粉、钻灰、福白、宝蓝共五款颜色可选。作为参考，目前在售车型的尺寸为 4350*1815*1620mm，轴距为 2640mm。

座舱方面，该车提供 10.25 英寸全液晶仪表以及 12.3 英寸中控屏，配备吉利银河 OS 车机系统，预计提供 540 度透明底盘影像、App 远程控制、自动空调等配置，并根据车款不同增加前排座椅加热、电动尾门等智能配置。

IT之家查询得知，目前在售的 ICON 车型搭载 1.5TD 直列四缸发动机，最大功率 133 千瓦，最大扭矩 290 牛・米，匹配 7 速湿式双离合变速器，WLTC 工况百公里综合油耗为 6.3 升，预计新车不会有太大变化。

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