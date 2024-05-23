杨元庆发布全员信：联想已成功度过行业下行周期，要把握混合式 AI 机遇

IT之家 5 月 23 日消息，据证券时报报道，联想今天发布 2023/2024 财年 Q4 暨全年业绩报告之后，杨元庆发布了全员信。

证券时报披露了全员信的部分内容。杨元庆表示，“现在可以说，联想已经成功度过了行业的下行周期，并且正在把握新的增长机遇。联想去年分享了混合式人工智能战略，今年则展现了 3S 全栈人工智能的能力，发布了针对中国市场的首批人工智能个性化电脑，如此快速的进展让我们对新财年充满信心。”

根据IT之家今日早些时候的报道，联想集团第四季度总体营收提升 9% 至 138 亿美元（IT之家备注：当前约 1000.5 亿元人民币），净利润（股东应占利润）同比翻番至 2.48 亿美元（当前约 17.98 亿元人民币），个人电脑以外业务的营收占比扩大到近 45%，创历史新高。全年总营收为 569 亿美元（当前约 4125.25 亿元人民币），净利润 10 亿美元（当前约 72.5 亿元人民币）。

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