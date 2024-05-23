【IT之家评测室】OPPO Reno12 Pro 体验：梦幻色，四曲屏，第一台能发布实况照片的安卓机

5 月 23 日，OPPO Reno12 系列手机正式发布。尽管 Reno 系列历来以半年一迭代的频率更新，但此次全新推出的 Reno12 系列却带来了两大显著升级 —— 屏幕形态的变化以及对实况照片发布功能的支持。

与此同时，OPPO Reno12 系列在 AI、影像、游戏体验等方面也迎来进一步升级。

OPPO Reno12 Pro 银幻紫

OPPO Reno12 系列包括 OPPO Reno12 和 12 Pro 两款产品，本篇文章，IT之家将带来 OPPO Reno12 Pro 的上手体验。

一、设计篇

从 Reno3 系列开始，Reno 便开始使用双曲屏设计，在 Reno7、8 两代产品上，短暂回归到了直屏，而从 Reno9 到 11，这三代产品又继续双曲屏，这种屏幕形态的变化，事实上也反映着 OPPO 对消费者审美变化的洞察。

在 2024 年，四曲屏已经成为越来越多消费者的心头好，所以这一次，Reno12 系列屏幕形态再次迎来巨大变化 —— 全系标配“四曲柔边直屏”，官方称之为“超美小直屏”。

规格上，屏幕尺寸为 6.7 英寸，最高 120Hz 刷新率，分辨率 2412*1080，屏幕激发亮度 1200nit ，支持 ProXDR 显示、多亮度色彩校准、HDR10+、支持 2160Hz 高频 PWM 调光、10.7 亿色等。

所谓的“四曲柔边直屏”，实际上就是大家常谈的等深四曲屏。

这种设计在保证了曲屏手感的前提下，又带来了直屏的观感，四曲屏就像是水杯中盈满而不溢出的水，整个屏幕如同水珠轻盈地安放在中框之上。

在屏幕和中框之间，也没有塑料支架，观感极佳，手感也是相当出色。

作为一款有着潮流 icon 的手机产品来说，等深四曲屏就是最合适的选择。

“四曲柔边直屏”之上，覆盖了康宁 ® 大猩猩 ® 玻璃 Victus® 2，耐刮性更进一步。

OPPO Reno12 系列也成为 OPPO 第一款四曲屏的手机。

既然如此，接下来的 Find 系列是不是也会采用等深四曲屏了？可以期待一下。

这次 Reno12 系列的后壳设计也迎来相当大的变化，黑厂紧跟时尚潮流，融入了当下热门的 Y2K 风格。

所谓的 Y2K 风格，简单来说就是从 90 年代至 21 世纪初兴起的时尚文化，因为正处于千禧年，也被称作“千禧风”。

提到千禧年，银色一定是最核心的关键词，鲜明的科技感和金属质感就是 Y2K 风格特色之一，比如闪闪发光的服装。近段时间以来，不少运动鞋品牌也纷纷推出了 Y2K 复古跑鞋，它们共同的特点便是以亮银色为主打色。

OPPO Reno12 千禧银

OPPO Reno12 系列融入了这种 Y2K 设计，就比如 OPPO Reno12 的「千禧银」，通过流银玻璃设计，展现液态金属般的生动质感，复刻了千禧时尚潮流。

OPPO Reno12 千禧银

此次评测的 OPPO Reno12 Pro 的银幻紫，也向千禧年的梦幻银色进行了“致敬”，同样采用了流银玻璃设计，但在银色中融入了更多的紫色，并且以渐变色的方式呈现，银色像是流动的水一样，慢慢融入到紫色之中，曲线带来的流动质感十足。

在细节上，OPPO Reno12 Pro 的镜头模组周围有饰钉圈点缀，塑料中框采用了小直边设计，亮紫色与后壳相呼应。

OPPO Reno12 Pro 在握持体验上继续传承了 Reno 系列一贯的轻薄优势，机身厚度仅为 7.55mm，重量为 184g（银幻紫）。

要知道，OPPO Reno12 Pro 机身内可是塞进去了 5000mAh 的大电池。

此外，Reno12 系列的机身架构也迎来升级，材料抗弯折性能较上一代提升 10% 以上，并且整机通过 IP65 防尘防喷淋认证。

二、实况照片篇

OPPO Reno12 系列在影像体验上最大的亮点，便是安卓首个能发布实况照片，全焦段三摄均支持实况照片，目前阶段支持上传小红书分享。

具体来看，在小红书的相册发布界面内，OPPO Reno12 Pro 拍摄的 Live 图片右下角都会有 Live 图标，当然也可以点击右侧的“实况图”进行选择。

在发布预览界面，点击 Live 图，会有动态展示。发布后，照片左上角会有 Live 标识，代表着这是一张实况照片。

浏览时，这些照片都会自动“播放”。此外，别人通过小红书保存的实况图片，在相册中会以一张静态图和 2s 左右的小视频组成，整体体验和 iPhone 基本一致。

实况照片（Live Photo）并不是什么稀奇事，早在十多年前的 Lumia 时代，就有过诺基亚动态图片这样的功能，安卓也是早早就支持，但是这项功能并没有被厂商重视，甚至在今天，大部分安卓手机的动态照片开关都“隐藏”在二级菜单里。

此外，长久以来，能将实况照片发布到社交平台分享一直都是 iPhone 的专属，而安卓的动态照片也只能在自己的手上看，无法分享。

厂商不重视并不代表消费者没需求。就以笔者为例，前不久有一位女性朋友向笔者询问手机购买问题，喜欢拍照，正在安卓旗舰和 iPhone15 之间犹豫不决。按照需求，笔者向其推荐了发布不久的 OPPO Find X7 Ultra，然而，在纠结之后，她最终还是选择了 iPhone15 标准版，面对其相对普通的摄像头配置和 60hz 屏幕，笔者也是很难理解，结果她的一句话却让笔者哑口无言 ——iPhone 能分享实况照片。

实际上，这部分看似不起眼的需求一直都存在，包括小红书的分享贴中，很多消费者为了这个功能特意购买了 iPhone 手机。

当一张静态的照片变得生动起来，每一次回顾都能瞬间回到那个拍摄的时刻，这或许是实况照片真正的魅力所在。

仍必须要强调的是，尽管安卓和 iPhone 都支持实况照片，但是 iPhone 实况照片的优先级非常高，不仅将开关置于拍摄界面的显著位置，还能够将实况照片分享到微博、小红书等平台。

将实况照片分享到社交平台，正是为了与更多人分享这份真实与生动，因为静态的照片往往无法完全表达想要传达的情感，这一点，也是安卓手机长久以来所缺失的。

用小红书的话来说，iPhone 能发实况图，给用户提供的也是“情绪价值”。

明明一件很普通的事情，长久以来却不被厂商重视，这次 OPPO 率先做出了改变，OPPO Reno 12 系列成为首个能发布实况照片的安卓机，希望在 OPPO 的带动下，接下来会有更多的安卓友商跟进。

OPPO Reno12 Pro 实况照片开启按钮

OPPO Reno12 Pro 实况照片演示

OPPO Reno 12 系列不仅支持发布实况照片，并支持对实况照片进行美化与修饰，包括对实况照片进行个性化编辑，诸如调整色彩、添加滤镜，甚至是加入文字、贴纸等等。同时实况照片支持了 AI 人像算法和滤镜，这些体验是要领先于 iPhone 的。

目前 OPPO Reno 12 系列发布实况照片支持小红书，微博尚不支持，期待后续更多应用的升级支持。

三、AI 体验篇

AI 影像是 Reno12 Pro 的主打亮点之一，当然这里的 AI 并非只是影像算法层面，更多的，也是实用性功能上。

就比如“AI 闭眼修复”功能。在日常合影中，我们经常会遇到这样的尴尬情况：合照里自己状态极佳，但好友却恰巧闭上了眼睛，发朋友圈吧，这行为太“友尽”，当废片吧，又倍感可惜。

所以 OPPO Reno12 Pro 带来了 AI 闭眼修复功能，操作也是非常简单：

在相册中找到并单击需要修复的闭眼照片，在照片界面中点击右上角的“最佳合影”图标，在弹出的 AI 最佳合影界面中点击“闭眼修复”，即可自动完成修复。

不仅如此，OPPO Reno12 Pro 的 AI 消除功能也迎来了全新的体验升级。除了传统的圈选和涂抹消除方式外，新增的路人一键消除功能使得 AI 消除变得更加便捷和直观。

此外，Reno12 系列的 AI 抠图新增了快速添加为贴纸的功能，用户可以轻松在相册内完成合影 P 图、手账制作等任务，既实用又充满趣味。

Reno12 系列还带来了小布旅行助理功能，这项功能实在是太棒了，以至于在体验过程中，笔者对产品经理独特视角连连钦佩。

举例来说，每当我们计划前往一个全新的城市，总是需要费尽心思地制定攻略，从选择景点到规划路线，做这些攻略确实很费时费神，那么借助小布旅行助理，即可让其帮忙规划。

强调一点，小布旅行助理并非仅仅是简单的文字规划，而是会提供包含路线和地点的旅行攻略，并将地点标记在百度地图中。

点击“百度地图”窗口，即可查看和编辑地点，还可要求小布助手“生成专属攻略” ，即可根据日程生成逐日旅行攻略。

小布规划的不同城市旅行攻略

小布规划的不同城市旅行攻略

直白来讲，你只要告诉小布要去哪里玩，小布接下来便会将地图的路线规划都帮你安排好！

更更重要的是，小布旅行助理甚至可以将小红书、微博等平台中的旅行攻略进行“复刻”定制。

比如，当你在小红书上看到某城市的旅游攻略时，只需长按电源键，呼出小布，并“定制我的旅行路线”，随后小布会通过“识屏”功能，将该旅游攻略标记在百度地图中，点击即可查看路线规划。

这个功能，将给用户的旅行体验带来极大的便利与乐趣，非常期待后续更多的 OPPO 手机能够 OTA 升级。

（提个小要求，如果路线规划未来支持高德地图，那体验就更好了~）

四、静态影像篇

OPPO Reno12 Pro 搭载了三摄系统，官方称之为「5000 万单反级人像三摄」，配置方面包括：

5000 万人像摄像头：50MP，1/2.75，F / 2 大光圈，等效焦距 47mm，支持 2 倍光学变焦；

5000 万广角主摄：50MP，1/1.56，F / 1.8 大光圈，支持光学防抖，等效焦距 24mm；

112 度超广角摄像头：8MP，1/4，F / 2.2 大光圈，等效焦距 16mm（FOV 112°）。

OPPO Reno12 Pro 主摄为 IMX890，支持光学防抖，长焦是三星 JN5。从规格来看，这套广角主摄 + 超广角 + 2X 长焦，符合 OPPO Reno12 Pro 的影像定位。

IMX890 也算是 OPPO 的老朋友了，从高端的 Find X7 Ultra 的潜望镜，到折叠屏 OPPO Find N3 Flip 的主摄，再到中端的 OPPO K11，都有这颗传感器的身影。在 OPPO Reno12 Pro 上，光学防抖的加持，IMX890 表现自然也不必担心。

在白天环境下，OPPO Reno12 Pro 依旧是旗舰级水准，色彩、细节还原、曝光，这些方面都一如既往的稳定。

主摄样张：

这颗 5000 万像素的三星 JN5 长焦，让 Reno12 Pro 也有了不俗的“远摄”能力，尽管和潜望式长焦仍存在一定距离，但无论如何，在这个档位上，放一枚独立的 2X 长焦，也要远比主摄 2X 数码变焦来得强。

这种强，主要体现在 5X 范围的拍摄上，比如 5X 样张，仍尽可能地保持着一定的光学品质。一些光线不太强的室内环境下，仍有不错的宽容度表现。

2X 样张：

5X 样张：

超广角的表现尚可，在光线稍暗的环境下，边缘画质略有下降，但与主摄和长焦之间的色彩一致性保持得不错。虽说 800 万解析力有限，但日常发个朋友圈是没问题的。

超广角样张：

五、性能篇

OPPO Reno12 Pro 搭载了天玑 9200+ 星速版芯片，提供 12GB + 256GB、16GB + 256GB、16GB + 512GB 三个配置版本，均为 LPDDR5X+UFS 3.1 规格，

这颗芯片本质上就是天玑 9200+，由 OPPO 和联发科团队深度打磨后，天玑 9200 + 星速版手游温度至高低 9 度。

下面我们来看一下 OPPO Reno12 Pro 的跑分成绩。

如上图所示，OPPO Reno12 Pro 安兔兔综合成绩达到了 1543833 分，符合天玑 9200 + 的跑分表现。

闪存性能方面，OPPO Reno12 Pro 在安兔兔的存储测试中，分数达到了 10 万 +，其中写入速度均达到了 2070MB/s以上，UDS3.1 的标准表现。

在 GeekBench5/6 跑分中，OPPO Reno12 Pro 单核 1266/1119 分，多核为 4562/4158 分。

3D Mark 测试中，连续 20 轮高强度 Wild Life，稳定性在 58.1%，最低循环分数为 6321，从测试来看，OPPO Reno12 Pro 的性能释放偏保守，不是那么激进，更注重温控和功耗控制。

OPPO Reno12 Pro 支持《王者荣耀》120 帧极致画质模式。

IT之家实测，在线 5V5 团战，13 分钟游戏下来，平均帧率达到了 119.07fps，基本满帧表现，这个成绩相当亮眼了。

OPPO Reno12 Pro《王者荣耀》120 帧极致画质，平均帧率 119.07fps

接下来最高画质的《原神》测试，游戏测试场景为野外跑图 + 打怪。面对更吃性能的《原神》，OPPO Reno12 Pro 的性能表现就略保守了些，游戏开始便保持在 45fps 上下，虽说降帧，但后期基本全程稳帧 45fps，即便是战斗场景，肉眼可见的掉帧情况也并不多，游戏体验还是很稳定的。

逆水寒游戏中，OPPO Reno12 Pro 的表现同样如此，简单跑图，基本保持在 45-60fps 左右，不过在人物出现时会有明显的掉帧现象，等人物加载完毕后，恢复正常。

《逆水寒》温度

令笔者感到惊喜的是，OPPO Reno12 Pro 的温控表现相当出色，在长时间的《王者荣耀》游戏中，机身仅仅是微微发热，而面对更吃性能的《逆水寒》，即便是游戏 30 分钟，温控也保持在 40°C 以下，手感虽说温热，但和一些性能调教向的手机比，Reno12 Pro 的温控相当令人惊喜了。

值得一提的是，针对《逆水寒》等游戏，Reno12 Pro 也加入了“超帧超画”功能，开启超级 HDR 画质后，画面更显更亮、更通透，动态范围更高，游戏观感体验更好。

此外，天玑 9200+ 星速版也是一枚旗舰芯，因此《逆水寒》里的实时光追，OPPO Reno12 Pro 自然也是支持的。

写在最后

经过一段时间的体验，OPPO Reno12 Pro 给笔者最大的感受 —— 这是一款潮流极致，体验却又相当“务实”的手机。

Reno12 Pro 所带来的所有产品创新，几乎都是奔着用户体验去的，它知道用户更需要什么，它知道哪些痛点没被解决，又有哪些体验空白点没被挖掘，所以 OPPO Reno12 Pro 带来了安卓首个实况照片发布的支持，带来了 AI 消除、AI 闭眼修复、小布旅行助理、无网通信等等这些实用性极强的功能。

尽管在参数上 Reno12 Pro 并非是特别地夸张，但是，它在有限的成本内，将创新点都用在了消费者更关心的地方，这便是笔者所理解的“务实”。当然，OPPO Reno12 Pro 的基础体验也是很稳定的，天玑 9200 + 星速版芯片保证了旗舰性能，足以应对各种游戏和各种日常使用，“四曲柔边直屏”和 Y2K 风格设计也带来了不一样的潮流美感。

总而言之，这一代的 Reno 手机很不一样，值得潮流审美和热爱分享的年轻用户入手。另一方面，如果你需要一款能够分享“实况照片”的安卓手机，Reno12 系列就是当下的唯一选择。

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