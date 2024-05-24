OPPO Reno12 手机“四曲柔边直屏”由天马供应，解决误触问题

IT之家 5 月 24 日消息，OPPO Reno12 手机于昨晚发布，采用四曲柔边直屏，售价 2699 元起。现在，天马微电子对这款手机屏幕进行了认领。

据介绍，天马为 Reno12 提供了一块 6.7 英寸 120Hz 柔性 OLED 四曲柔边直屏，屏幕分辨率为 2412×1080，PPI 为 394。该屏幕激发亮度为 1200nit，并且通过了 HDR10 + 认证，支持 120Hz 高刷新率、2160Hz 的高频 PWM 调光、硬件级低蓝光技术等。

此外，Reno12 还支持 ProXDR 显示技术，通过光子矩阵显示技术，Reno12 对超出 SDR 的部分进行亮度拉升。

▲ IT之家图赏：OPPO Reno12

OPPO Reno12 系列是 OPPO 旗下首款运用四曲柔边直屏的机型，号称“这一设计不仅解决了传统曲面屏幕容易误触、畸变和色偏的问题，还为用户提供了鹅卵石般的舒适握持体验”。

关于这款手机的其他配置，IT之家此前进行了详细报道。

OPPO Reno12 标准版提供千禧银、柔和桃、乌木黑 3 款配色，厚 7.3mm（乌木黑厚 7.25mm），重 179g。该机首发联发科天玑 8250 星速版芯片，辅以 LPDDR5X 内存 + UFS 3.1 闪存，全系搭载 5000mAh 电池，支持 80W 快充。

此外，该机全系标配 5000 万 AI 全焦段人像三摄，并且是首个可以在小红书发布实况照片的安卓手机。

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