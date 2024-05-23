小米集团 2024 年 Q1 营收 755 亿元同比增长 27%，SU7 下月交付目标超万辆

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IT之家 5 月 23 日消息，小米集团今日公告，2024 年第一季度，公司总营收达到 755 亿人民币，同比增长 27%；经调整净利润为 65 亿人民币，同比增长 101%。
IT之家汇总详细情况如下：
智能手机业务收入 465 亿，同比增长 32.9%，全球出货量为 4060 万台，同比增长 33.7%。
IoT 与生活消费产品业务收入 204 亿，同比增长 21%，毛利率创新高，达到 19.9%。
互联网服务业务收入 80 亿，同比增长 14.5%，境外互联网服务收入同比大增 39%。
公司在 AI 和智能汽车领域持续投入，研发支出 52 亿，同比增长 25.4%。
截至 2024 年 4 月 30 日，小米 SU7 系列 累计锁单量达到 88,063 辆。截至 2024 年 5 月 15 日，Xiaomi SU7 系列 累计交付新车已达到 10,000 辆。目标是 2024 年 6 月，小米 SU7 系列单月新车交付量超过 10,000 辆。
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