首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > IT资讯>业界

小米集团 2024 年 Q1 营收 755 亿元同比增长 27%，SU7 下月交付目标超万辆

2024/5/23 17:28:15 来源：IT之家 作者：清源 责编：清源
评论：
感谢IT之家网友 航空先生 的线索投递！

IT之家 5 月 23 日消息，小米集团今日公告，2024 年第一季度，公司总营收达到 755 亿人民币，同比增长 27%；经调整净利润为 65 亿人民币，同比增长 101%。

IT之家汇总详细情况如下：

  • 智能手机业务收入 465 亿，同比增长 32.9%，全球出货量为 4060 万台，同比增长 33.7%。

  • IoT 与生活消费产品业务收入 204 亿，同比增长 21%，毛利率创新高，达到 19.9%。

  • 互联网服务业务收入 80 亿，同比增长 14.5%，境外互联网服务收入同比大增 39%。

  • 公司在 AI 和智能汽车领域持续投入，研发支出 52 亿，同比增长 25.4%。

  • 截至 2024 年 4 月 30 日，小米 SU7 系列 累计锁单量达到 88,063 辆。截至 2024 年 5 月 15 日，Xiaomi SU7 系列 累计交付新车已达到 10,000 辆。目标是 2024 年 6 月，小米 SU7 系列单月新车交付量超过 10,000 辆

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：小米

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用